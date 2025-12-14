دبي تستعد لاحتفالات رأس السنة بعروض مذهلة تمتد لثمانية أيام

يسود الحماس أجواء دبي مع تبقي أسبوعين فقط على ليلة رأس السنة الجديدة. وبينما تتمتع المدينة بالكثير لتقدّمه للمقيمين والسياح في أي وقت، فإن هذه اللحظة الأخيرة من العام تُعدّ استثنائية بشكل خاص، بفضل الفعاليات المذهلة والعروض والألعاب النارية في برج خليفة التي تجذب أنظار العالم بأسره.
ومع اقتراب نهاية العام، تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لاحتفالات رأس السنة. هذا العام، تستعد دبي لتقديم عرض أكبر من أي وقت مضى، مع ثمانية أيام كاملة من الاحتفالات المخطط لها. وكانت إعمار قد أعلنت في وقت سابق أن الفعاليات ستبدأ في 31 ديسمبر في محيط برج خليفة وستستمر حتى 7 يناير.
وبينما تتطلب مشاهدة العروض الحية والحصول على مقاعد الصفوف الأولى لمشاهدة الألعاب النارية والعروض الضوئية والليزرية تذاكر، فإن الاحتفالات الأوسع في وسط مدينة دبي ستكون مجانية ومفتوحة للجميع.
في مقطع فيديو نُشر على منصة “إكس” يوم الأحد 14 ديسمبر، شارك محمد العبار، مؤسس شركة إعمار الجهة المنظمة لاحتفالات رأس السنة حول برج خليفة كل عام لمحة من وراء الكواليس عن التحضيرات الجارية للحدث. أظهر الفيديو فنانين يؤدون رقصاتهم بحماس كبير، مع استخدام دعامات ضخمة، ما منح المشاهد لمحة عن روعة الاحتفالات المرتقبة.
وقف عازفو الطبول في دائرة، يدقّون آلاتهم بإيقاع متناغم، بينما استعد الراقصون بحماس لتقديم حركاتهم. تحركوا عبر المكان بحركات عصرية انسيابية. حمل بعض العارضين مجسمًا ضخمًا لجمل وآخر لطائر، ما أضفى جوًا من الغموض والدهشة على البروفات. أحد الراقصين قدّم مجموعة مذهلة من الحركات، حيث استدار رأسًا على عقب ودور حول نفسه وهو على رأسه.
حتى في هذا المقطع القصير، يمكن للمرء أن يشعر بضخامة الأداء المنتظر.
وأثناء مشاهدة الفنانين الجادين في ملابسهم البسيطة داخل استوديو تدريبات مضاء جيدًا، لا يسع أحد إلا أن يتساءل عن مدى روعة المشهد الكامل عندما تنضم الأزياء وموقع الحفل وأجواء ليلة رأس السنة المثيرة إلى الصورة.
