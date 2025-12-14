دبي تستعد لاحتفالات رأس السنة بعروض مذهلة تمتد لثمانية أيام

وقف عازفو الطبول في دائرة، يدقّون آلاتهم بإيقاع متناغم، بينما استعد الراقصون بحماس لتقديم حركاتهم. تحركوا عبر المكان بحركات عصرية انسيابية. حمل بعض العارضين مجسمًا ضخمًا لجمل وآخر لطائر، ما أضفى جوًا من الغموض والدهشة على البروفات. أحد الراقصين قدّم مجموعة مذهلة من الحركات، حيث استدار رأسًا على عقب ودور حول نفسه وهو على رأسه.