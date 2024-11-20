دبي تستضيف منتدى المرأة العالمي بمشاركة 250 متحدثاً من 65 دولة

ويشارك في المنتدى على مدى يومين مشاركون من نحو 65 دولة، ويتضمن أكثر من 130 جلسة يقدمها أكثر من 250 متحدثاً مؤثراً، وأكثر من 25 وزيراً من مختلف البلدان، وممثلين عن المنظمات الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من الشباب ورواد أعمال متميزين.