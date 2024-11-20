دبي تستضيف منتدى المرأة العالمي بمشاركة 250 متحدثاً من 65 دولة
أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، أمس الثلاثاء، عن أجندة منتدى المرأة العالمي، المقرر عقده يومي 26 و 27 من نوفمبر الحالي في مدينة جميرا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويشارك في المنتدى على مدى يومين مشاركون من نحو 65 دولة، ويتضمن أكثر من 130 جلسة يقدمها أكثر من 250 متحدثاً مؤثراً، وأكثر من 25 وزيراً من مختلف البلدان، وممثلين عن المنظمات الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من الشباب ورواد أعمال متميزين.
وعقد مؤتمر صحفي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي للكشف عن برنامج الفعالية وقائمة المتحدثين والشركاء العالميين والمحليين، وتضمن الحدث كلمات ألقتها رئيسة مجلس الإدارة والمديرة الإدارية لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري، والمديرة التنفيذية للمؤسسة، نعيمة أهلي.
ومن بين الحضور، حضرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وقالت: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل ملتزمة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة من خلال شراكات عالمية فعالة".
وأضافت أن المنتدى يمثل منصة عالمية للحوار البناء الذي يركز على أفضل الممارسات التي تساعد في تعزيز الدور المؤثر للمرأة.
وأكدت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وضعت الدولة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مؤشرات التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث وصلت الدولة إلى المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال المنتدى القادم أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسعيدة ميرزيوييفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، وآسيفة بوتو زرداري، السيدة الأولى في باكستان وعضو الجمعية الوطنية.
ومن بين المتحدثين أيضاً صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الخولي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد جدول أعمال المنتدى مشاركة أكثر من 25 وزيراً من المنطقة والعالم، إلى جانب شخصيات بارزة مثل إليزا ريد، السيدة الأولى السابقة في أيسلندا؛ وإيرين فيلين، الممثلة الخاصة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشؤون المرأة والسلام والأمن؛ وكاميل فاسكيز، محامية الممثل الأمريكي جوني ديب؛ ونجمة السينما العالمية آيشواريا راي.
وتتناول دورة هذا العام ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول هو "اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل"، حيث يستكشف هذا المحور الدور المتوقع للمرأة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومساهمتها في بناء المجتمعات المتقدمة.
وسوف يركز المنتدى على أفضل الممارسات والتشريعات الداعمة للمرأة في هذا المجال، فضلاً عن السياسات المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المستقبلية، بهدف توفير المساحة الكافية للمرأة للمشاركة الفعالة، وتمكينها من تسخير مهاراتها بشكل احترافي في مختلف القطاعات.
ثانياً، سيناقش المنتدى "جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة" للتركيز على تعزيز التعاون في دعم وتمكين المرأة، سواءً على الصعيد الداخلي للدول أو على صعيد التعاون الدولي، من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لإنشاء هياكل واضحة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية العالمية الشاملة والمستدامة.
وأخيراً، سيتناول المحور الثالث نقاشات حول "تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة" للتأكيد على تركيز المنتدى على التكنولوجيا كعنصر أساسي ومحوري في تشكيل المستقبل. وستتناول المناقشات الإمكانات الهائلة للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التحويلية التي قدمتها، والتي تعمل على إعادة تشكيل العالم بسرعة.
وستشمل الموضوعات الرئيسية التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية، ورقمنة الرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا لدعم حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.