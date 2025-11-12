دبي تستحوذ على سبعة مراكز ضمن قائمة أطول عشر فنادق في العالم

أحدث إضافة إلى قائمة أطول الفنادق في العالم يتصدرها أيضًا. من المقرر أن يبدأ فندق "سيل دبي مارينا" في استقبال الحجوزات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، وهو أحدث جوهرة في تاج دبي. يقع الفندق الفاخر العصري في دبي مارينا، ويقف شامخًا بارتفاع 377 مترًا.