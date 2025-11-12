دبي تستحوذ على سبعة مراكز ضمن قائمة أطول عشر فنادق في العالم

تقع سبعة من أطول 10 فنادق في العالم هنا في دبي: وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى السمعة العالمية للمدينة - كوجهة سياحية وكمكان للعجائب المعمارية على حد سواء.
وتفخر موطن أطول مبنى في العالم، برج خليفة، بوجود أشكال فريدة أخرى على أفقها، بما في ذلك برج العرب، وأبراج الإمارات، والمزيد.
إليك أطول الفنادق في العالم بترتيب تنازلي حسب الارتفاع:
أحدث إضافة إلى قائمة أطول الفنادق في العالم يتصدرها أيضًا. من المقرر أن يبدأ فندق "سيل دبي مارينا" في استقبال الحجوزات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، وهو أحدث جوهرة في تاج دبي. يقع الفندق الفاخر العصري في دبي مارينا، ويقف شامخًا بارتفاع 377 مترًا.
يضم الفندق أكثر من 800 غرفة، وثماني وجهات لتناول الطعام، وثلاثة مسابح خارجية (بما في ذلك أطول مسبح إنفينيتي في العالم)، ومنتجع صحي فاخر، وصالة رياضية. العمارة الفريدة لفندق سيل دبي مارينا.
كان فندق جيفورا يحمل الرقم القياسي لأطول فندق في العالم قبل أن يحطمه فندق سيل دبي مارينا، ويبرز بمظهر مهيب على شارع الشيخ زايد، الطريق الذي يمر في قلب دبي.
يقف هذا الفندق، بهيكله الذهبي اللامع، على ارتفاع 356 مترًا. افتُتح في عام 2018 بعد 12 عامًا من البناء، ويضم 528 غرفة موزعة على 75 طابقًا. فندق جيفورا على شارع الشيخ زايد.
يأتي هذا الفندق في المرتبة الثالثة في القائمة، ويقف على ارتفاع 355 مترًا وتديره شركة ماريوت الدولية. اكتمل بناؤه في عام 2012 وكان أطول فندق في العالم في ذلك الوقت.
على الرغم من أنه خُطط في الأصل ليكون برجًا واحدًا، إلا أنه تم تعديل تصميم "جي دبليو ماريوت ماركيز" ليشمل برجين وهيكلًا خارجيًا جميلًا مستوحى من الملمس الخشن لأشجار نخيل التمر. فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي.
في أول خروج لنا من دبي في هذه القائمة، لدينا "شيماو إنترناشيونال بلازا" في شنغهاي، الصين. يضم هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 333.3 مترًا فندق كونراد شانغهاي، وهو فندق فاخر، في طوابقه العليا.
يحتوي المبنى نفسه أيضًا على مركز تسوق ونوادٍ أخرى. اكتمل بناؤه في عام 2006. شيماو إنترناشيونال بلازا.
بالعودة إلى دبي - وعلى شارع الشيخ زايد - يقف فندق "روز ريحان من روتانا"، الذي يفقد المركز الرابع في هذه القائمة بفارق 0.3 متر فقط.
يُعد الفندق الذي يبلغ ارتفاعه 333 مترًا مشهدًا مألوفًا لسكان دبي، بواجهته الزرقاء والفضية. يحاكي الهيكل المعقد في القمة بتلات الورد المتشابكة. يضم الفندق 462 غرفة وجناحًا وبنتهاوس، وافتُتح في عام 2009.
الهيكل الأيقوني لبرج العرب، المُصمم ليبدو كشراع مركب شراعي، مرادف لدبي نفسها. يقع قبالة ساحل الإمارة على جزيرة من الأراضي المستصلحة.
يضم الفندق الفاخر مهبطًا للطائرات المروحية أسفل قبته، ويقف على ارتفاع 280 مترًا. يعتبر أعجوبة معمارية، بدءًا من استصلاح الأراضي وصولًا إلى هيكله الفريد المهيب.
يستضيف أحد أبراج الإمارات - وهو البرج الأقصر - هذا الفندق الذي يبلغ ارتفاعه 309 أمتار. وهو علامة أخرى مميزة لأفق دبي، وقد اكتمل بناء أبراج الإمارات في عام 2000.
يضم هذا الفندق الفاخر في وسط المدينة 400 غرفة موزعة على 56 طابقًا. وتُعد أراضي الأبراج شاسعة ومورقة، مع مسطحات مائية وحتى طواويس تتجول حولها. أبراج الإمارات الأيقونية قبالة شارع الشيخ زايد مباشرة.
يتساوى هذا الفندق مع فندق أبراج الإمارات جميرا في المرتبة السابعة في هذه القائمة. يحتوي على منصة دوران بزاوية 360 درجة ويستضيف 673 غرفة للضيوف. اكتمل بناء المبنى في عام 1999. منظر بانكوك من برج بايوك الثاني. الصورة: موقع برج بايوك الإلكتروني
إضافة أخرى في هذه القائمة من الصين، هذا الفندق هو مبنى يبلغ ارتفاعه 304 أمتار وتم الانتهاء منه في عام 2014.
من المناسب أن تنتهي هذه القائمة بالطريقة التي بدأت بها - في دبي. يقع هذا الفندق أيضًا على شارع الشيخ زايد، ويبلغ ارتفاعه 294 مترًا وهو مشهد مألوف آخر يقع بجوار متحف المستقبل مباشرة.