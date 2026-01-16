دبي تستحضر ذاكرة "الراس" وتعانق الموروث في "سوق رمضان"

وفي سياق هذه الانطلاقة، أكد عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، أن الفعالية تعد جسراً يربط الأجيال بإرث الأجداد، مشيراً إلى أن الهدف هو تنشيط الأسواق التاريخية التي تعد ذاكرة حية لتطور الإمارة. وأوضح القاسم أن البلدية تسعى من خلال هذا السوق إلى تقديم تجربة سياحية تراثية راقية تدعم الاقتصاد المحلي، وتدفع بالزوار من سكان وسياح لاكتشاف عمق العادات والتقاليد في أجواء مليئة بالبهجة، مؤكداً حرص الدائرة على توفير مرافق خدمية متطورة تضمن رفاهية مرتادي المنطقة.