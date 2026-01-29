دبي: تزوج 3 مرات ونجا من غرق سفينتين.. حكاية رجل زار العالم بلا أجنحة

عندما وصل ثور بيدرسن إلى الإمارات لحضور مهرجان طيران الإمارات للآداب، لم يحضر معه جواز سفر مختومًا من كل دولة على وجه الأرض فحسب، بل قصة تتجاوز كل الحدود وشهدت مواجهته للموت أكثر من مرة.
المغامر والكاتب الدنماركي هو أول شخص في التاريخ يزور كل دولة في العالم دون أن يطير. ما كان يعتقد أنه سيستغرق أربع سنوات انتهى به الأمر إلى استهلاك تسع سنوات وتسعة أشهر و16 يومًا. خلال هذا الوقت، وُجهت إليه البنادق، وتلقى المساعدة من غرباء تمامًا، وتزوج صديقته التي تحولت إلى خطيبته ثلاث مرات، وعانى من الملاريا الدماغية، وسافر على متن سفن غرقت لاحقًا - اثنتان منها أدت إلى فقدان أرواح - واكتسب ثروة من الخبرة. “لقد مررت بتجارب رائعة،” قال. “ما أقوله هو أنني ملأت قلبي لكنني جرحت روحي. لقد كان هذا أصعب شيء فعلته في حياتي على الإطلاق.”
كانت هناك العديد من النقاط التي كان فيها قريبًا من الاستسلام والعودة إلى الوطن، خاصة عندما كان على بعد تسع دول من تحقيق هدفه وأغلق العالم كله بسبب الوباء العالمي. تركه هذا عالقًا في هونغ كونغ لأكثر من عامين - وهو مكان كان من المفترض أن يبقى فيه لمدة أربعة أيام فقط.
بالنسبة لثور، جاءت التجربة الأكثر رعبًا في رحلته في وسط إفريقيا عندما أخرجه رجال مسلحون ومخمورون من سيارة عند نقطة تفتيش في منتصف الليل.
“لم أكن آكل أو أنام جيدًا وكنت أتعافى من الملاريا،” تذكر. “كانت علاقتي عن بعد تنهار وكنت قد فقدت الدعم المالي للمشروع. كنت متعبًا حقًا وكنت في السيارة مع سائق بدون أي شخص آخر في منتصف الليل متجهًا نحو الحدود مع الكونغو حيث توجد فجأة نقطة تفتيش.”
عندما أبطأ سائق ثور، أخرجه ثلاثة رجال يرتدون الزي الرسمي تحت تهديد السلاح. “منذ اللحظة التي رأوا فيها أنني لست شخصًا محليًا، رأيت الكراهية تخرج من عيني أحد الرجال،” قال. “كان هناك الكثير من المشاعر السلبية المليئة بالكراهية.”
في تلك اللحظة، تقبل تمامًا أنه سيموت هناك. “لم أستطع رؤية أي سيناريو يمكنني فيه الهروب، وكنت أنتظر فقط سماع البندقية تنهي حياتي، ولكن لحسن الحظ بعد ليلة طويلة جدًا تمكنت من مغادرة الموقف بسلام.”
على الرغم من نجاته، إلا أن الذكرى تطارده حتى اليوم.
عندما كان ثور يستعد لرحلته، ودّع صديقته، لي، على أمل العودة في غضون أربع سنوات. بعد عامين من مشروعهما، كادا أن ينفصلا.
قال: “كنا على وشك الانفصال لكننا أنقذنا علاقتنا وجاءت لزيارتي بشكل متكرر.” “وفي النهاية، تمت خطبتنا على قمة جبل كينيا.”
كان ذلك عندما كان محتجزًا في هونغ كونغ خلال الوباء، حيث قرر الزوجان الزواج. قال: “لم أرها لمدة عام ونصف، وكان الحل لذلك هو الزواج عبر الإنترنت.” “كانت هي في الدنمارك وكنت أنا في هونغ كونغ. انضم الأصدقاء والعائلة إلى المكالمة عبر الإنترنت وتزوجنا. لم نكن حتى في نفس اليوم بسبب فارق التوقيت، لكن الأمر كان ممكنًا، وهكذا فعلنا.”
بعد ذلك، تمكنت لي من تأمين الأوراق اللازمة لهونغ كونغ وخضعت للحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تتمكن أخيرًا من الانضمام إلى ثور. ومع ذلك، رفضت الدنمارك الاعتراف بالزواج. لذا تزوج الزوجان مرة ثانية في دولة فانواتو الجزرية. وعندما استمرت الدنمارك في رفض الاعتراف بذلك الزواج، تزوج الزوجان مرة ثالثة في قاعة المدينة بالبلاد. ضحك ثور قائلاً: “هذه المرأة قالت لي نعم أربع مرات.” “أولاً عند الخطوبة ثم في حفلات الزفاف الثلاثة.”
في ديسمبر 2024، استقبل الزوجان طفلهما الأول. قال: “كانت تلك”، “أعظم نهاية كنت أتمناها.”
بدأت مغامرة ثور’ التاريخية برسالة بريد إلكتروني بسيطة أرسلها والده. يتذكر قائلاً: “كانت تتحدث عن أشخاص زاروا كل بلد في العالم.” “لم أكن أعرف حتى أن هذا ممكن. في ذلك الوقت، حوالي 200 شخص فعلوا ذلك. الآن يقترب العدد من 500.”
ما أدهشه أكثر هو أنه لم يقم أحد بذلك دون الطيران. قال: “لسبب ما، بدا ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لي في ذلك الوقت.” في 10 أكتوبر 2013، انطلق - ساذجًا، باعترافه - واعدًا صديقته بأنه لن يغيب أكثر من أربع سنوات.
خلال رحلاته، تمكن من إدارة ميزانية محدودة بمتوسط 20 دولارًا - حوالي 74 درهمًا - يوميًا لتغطية نفقات النقل والإقامة والوجبات والتأشيرات. جاءت الأموال من ثلاثة مصادر: الرعاية، ومدخراته الخاصة، والتبرعات وحملات التمويل الجماعي.
لقد مر بالعديد من الحوادث التي لا تُنسى خلال رحلته أيضًا. شارك إحداها. “كانت هناك هذه المرأة ماريا في بولندا،” قال. “كان هذا خلال الأشهر القليلة الأولى من مشروعي. كان الشتاء وكنت أقف في الشارع لا أعرف إلى أين أذهب. فتحت بابها، استقبلتني، طهت لي في منتصف الليل وأعطتني سريرًا لأنام عليه. في صباح اليوم التالي أعدت لي الفطور ثم أخذتني في سيارتها إلى محطة الحافلات وأرتني الحافلة التي ستأخذني إلى البلد التالي. كل هذا فقط من باب اللطف وبدون أي توقعات.”
أثناء وجوده في دبي لحضور مهرجان طيران الإمارات للآداب، قال إن ذلك جعله يشعر بالحنين إلى الوقت الذي جاء فيه إلى هنا خلال مشروعه. “لقد جئت إلى هنا بعد فترة صعبة في وسط إفريقيا، وبدأت دبي أخيرًا في تحقيق الأمور لي،” قال. “حصلت على تأشيرة لليمن وكذلك للمملكة العربية السعودية. كنت أحاول الحصول على تأشيرتي السعودية لمدة سبعة أشهر - كان هذا وقتًا لم تكن فيه التأشيرة السياحية موجودة. لكن دبي جعلت ذلك ممكنًا بالنسبة لي. لذلك أنا أحب هذه المدينة.”
على الرغم من انتهاء مشروعه، لا يزال ثور يحب السفر والاستكشاف. بينما كان هنا، قام برحلة حول البلاد. “هذه المرة، تمكنت من زيارة إحدى الإمارات التي لم أتمكن من الوصول إليها في المرة الأخيرة،” قال. “كما زرت جيبًا لشارقة داخل عمان. كان ذلك رائعًا جدًا أيضًا.”
الآن، يريد أن يترجم حبه للبلاد والمنطقة إلى شيء أكبر. “أريد ترجمة كتابي إلى العربية،” قال. “إنه متاح الآن باللغتين الإنجليزية والألمانية. في ألمانيا، كان من أكثر الكتب مبيعًا وقد بيع منه بالفعل أكثر من 10,000 نسخة. أبحث عن الشريك المناسب لترجمة كتابي إلى العربية أيضًا.”