دبي: تزوج 3 مرات ونجا من غرق سفينتين.. حكاية رجل زار العالم بلا أجنحة

عندما وصل ثور بيدرسن إلى الإمارات لحضور مهرجان طيران الإمارات للآداب، لم يحضر معه جواز سفر مختومًا من كل دولة على وجه الأرض فحسب، بل قصة تتجاوز كل الحدود وشهدت مواجهته للموت أكثر من مرة.

المغامر والكاتب الدنماركي هو أول شخص في التاريخ يزور كل دولة في العالم دون أن يطير. ما كان يعتقد أنه سيستغرق أربع سنوات انتهى به الأمر إلى استهلاك تسع سنوات وتسعة أشهر و16 يومًا. خلال هذا الوقت، وُجهت إليه البنادق، وتلقى المساعدة من غرباء تمامًا، وتزوج صديقته التي تحولت إلى خطيبته ثلاث مرات، وعانى من الملاريا الدماغية، وسافر على متن سفن غرقت لاحقًا - اثنتان منها أدت إلى فقدان أرواح - واكتسب ثروة من الخبرة. “لقد مررت بتجارب رائعة،” قال. “ما أقوله هو أنني ملأت قلبي لكنني جرحت روحي. لقد كان هذا أصعب شيء فعلته في حياتي على الإطلاق.”

كانت هناك العديد من النقاط التي كان فيها قريبًا من الاستسلام والعودة إلى الوطن، خاصة عندما كان على بعد تسع دول من تحقيق هدفه وأغلق العالم كله بسبب الوباء العالمي. تركه هذا عالقًا في هونغ كونغ لأكثر من عامين - وهو مكان كان من المفترض أن يبقى فيه لمدة أربعة أيام فقط.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.