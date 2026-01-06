دبي تزرع 20 ألف شجرة احتفاءً بالذكرى العشرين لتولي محمد بن راشد مقاليد الحكم
سيتم زراعة عشرين ألف شجرة في الحدائق والمناطق السكنية والمدارس في دبي كجزء من مبادرة جديدة بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في الإمارة، ومن المقرر أن تشارك الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات والسكان المحليين في هذه المبادرة، مما يساهم في إيجاد بيئة حضرية أكثر اخضراراً وصحة.
تهدف الحملة، التي أطلقتها بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، إلى تعزيز الاستدامة، وزيادة المساحات الخضراء، وترك إرث دائم للأجيال القادمة.
وتشمل مواقع الزراعة الرئيسية كلاً من البرشاء جنوب، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة نجيل في العوير، والحديقة القرآنية في الخوانيج، والمزهر الثانية، وحديقة البراعم في ند الشبا، وحديقة الصفا في الجميرا، وأم سقيم، وحديقة بحيرة القوز، والورقاء 3. وستقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتنسيق مع المدارس والجامعات لتسجيل أعداد وأنواع الشتلات لضمان التنفيذ السلس.
وقال سعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن المبادرة تكرم مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الممتدة لـ 20 عاماً من القيادة، وتوضح كيف يمكن تحويل المناسبات الوطنية إلى مشاريع مستدامة تركز على المجتمع. وأضاف أن المشروع يتماشى مع ركيزة "البيئة الحضرية" ضمن استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، من خلال توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.
من جانبها، قالت سعادة عائشة عبد الله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إن المبادرة هي أيضاً وسيلة للأجيال القادمة للتعبير عن امتنانهم لقيادة الشيخ محمد. وأشارت أيضاً إلى أن المشروع يهدف إلى غرس قيم المسؤولية البيئية والتعاون والانتماء المجتمعي.
وتدعم المبادرة، التي تعد جزءاً من مشروع "دبي الخضراء" الأوسع، توسيع المناطق المشجرة، وتحسين جودة الهواء، ودمج المساحات الخضراء في التخطيط الحضري، بما يتماشى مع مخطط دبي الحضري 2040. ومن خلال هذا الجهد، تحتفي دبي بعقدين من القيادة الرؤيوية بينما تبني مدينة أكثر خضرة واستدامة للمستقبل.