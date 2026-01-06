دبي تزرع 20 ألف شجرة احتفاءً بالذكرى العشرين لتولي محمد بن راشد مقاليد الحكم

وقال سعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن المبادرة تكرم مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الممتدة لـ 20 عاماً من القيادة، وتوضح كيف يمكن تحويل المناسبات الوطنية إلى مشاريع مستدامة تركز على المجتمع. وأضاف أن المشروع يتماشى مع ركيزة "البيئة الحضرية" ضمن استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، من خلال توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.