دبي تزرع روح العطاء: 59 ألف متطوع وصعود مبادرات أصحاب الهمم وكبار السن

وصل عدد المسجلين في منصة التطوع التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي إلى ما يقرب من 59 ألف فرد، وهو ما يسلط الضوء على الالتزام المتزايد بالمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة.

في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ فقط، شارك أكثر من ١٨ ألف متطوع في برامج مُنظمة، ساهموا مجتمعين بأكثر من ٥٠٠ ألف ساعة خدمة، أي ما يعادل قيمة تُقدر بـ ٤٠ مليون درهم. كما شهد التطوع التخصصي نموًا، حيث أكمل أكثر من ٥٠٠ متطوع خبير أكثر من ١٠٠ مهمة، مضيفين ٨٠٠٠ ساعة من المساهمات الماهرة.

لقد تجاوز إجمالي ساعات التطوع المسجلة في عام 2024 بالفعل حاجز المليون ساعة، مما يعكس الحماس العام والدعم المؤسسي لمجتمع أكثر شمولاً وتركيزاً على الخدمة.

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وتماشيا مع هذا الزخم، أطلقت هيئة تنمية المجتمع مبادرة جديدة بعنوان مشروع "التوعية بالتطوع والمشاركة".

ويعد البرنامج جزءاً من أجندة "عام المجتمع" الأوسع في دبي ويهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية من خلال الترويج لفهم أعمق للعمل التطوعي بين جميع الفئات العمرية.

لا يقتصر المشروع على تسليط الضوء على قيمة التطوع والمنظومة التي تدعمه، بل يُثقِّف الجمهور أيضًا بحقوق التطوع ومسؤولياته. كما يُوفِّر منصةً تُمكِّن الأفراد من إحداث أثر اجتماعي ملموس، سواءً من خلال الأنشطة الميدانية أو من خلال الارتقاء إلى أدوار قيادية في قطاع التطوع.

تهدف إلى المزيد من المشاركة

لتعزيز المشاركة المجتمعية، استضافت هيئة تنمية المجتمع ورشة عمل لتبادل الأفكار المجتمعية، جمعت مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك فرق تطوعية، وجهات حكومية، وجمعيات خيرية، وكبار السن، وأصحاب الهمم. وأثمرت الورشة عن سلسلة من المشاريع الشاملة التي تتماشى مع أهداف "عام التطوع المجتمعي".

من أهم نتائجها تشكيل أول فريق تطوعي في دبي من أصحاب الهمم، مما مكّن هذه الفئة من المجتمع من الاضطلاع بأدوار فاعلة. كما أُطلق أول فريق تطوعي لكبار السن في الإمارة، بمشاركة أعضاء من نادي ذخر، تقديرًا لحكمة وخبرة كبار السن.

وقد تم تقديم العديد من المبادرات الأخرى، بما في ذلك:

الأمهات والبنات يشجعن الزيارات الرحيمة لمرضى المستشفيات

يوم مع كبار السن لتعزيز الروابط بين الأجيال

مناطق زراعية تجمع الطلاب وكبار السن في مشاريع البستنة التعليمية

مبادرة توعية بإعادة التدوير تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية

مركز القيادة التطوعية، وهو برنامج لبناء القدرات لتطوير قادة متطوعين معتمدين

برامج الهوية الوطنية مثل جلسات الآداب الثقافية (صنعاء) وجلسات سرد القصص المتعلقة بالهوية الوطنية

تؤكد هيئة تنمية المجتمع أن هذه الجهود تُمثل نقلة نوعية في مأسسة العمل التطوعي في دبي. ويهدف البرنامج، المدعوم بخطط تنفيذية منظمة وشراكات متينة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى ضمان استدامة هذه البرامج وقابليتها للتوسع وفعاليتها.