دبي ترفع جاهزيتها لاستقبال العام الجديد 2026 بخطة أمنية وتنظيمية متكاملة

وأكد سعادة عادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي أن بلدية دبي مستعدة لاحتفالات رأس السنة الجديدة عبر خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الإمارة وتعزيز صورتها، وأوضح أن البلدية زادت عدد فرق النظافة إلى أكثر من 2500 عامل وأكثر من 400 مركبة ميدانية مجهزة، إلى جانب 400 مراقب ومفتش، لضمان سرعة الاستجابة في مختلف مواقع الاحتفالات المنتشرة في دبي، من منطقة برج خليفة إلى القرية العالمية وفستيفال سيتي.

وأشار إلى أن الجهود تتركز على الوعي المجتمعي أكثر من المخالفات، مشيراً إلى أن الغرامات الخاصة بإلقاء النفايات تتراوح بين 500 و10 آلاف درهم للأفراد، وتصل في بعض الحالات إلى 200 ألف درهم على الشركات المخالفة. وأضاف أن عمليات المتابعة والتنسيق تتم على مدار الساعة من خلال مركز تحكم موحد يربط بلدية دبي بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وجميع المطورين لضمان انسيابية العمل والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة بعد انتهاء الفعاليات.