دبي ترفع جاهزيتها لاستقبال العام الجديد 2026 بخطة أمنية وتنظيمية متكاملة

رفعت إمارة دبي سقف استعداداتها لاستقبال العام الجديد 2026، معلنةً عن خطة أمنية وتنظيمية شاملة تضمن خروج الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة المدينة الرائدة. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع عقدته لجنة تأمين الفعاليات في مقر القيادة العامة للدفاع المدني، حيث كشفت اللجنة التي تضم 55 جهة حكومية وخاصة عن تفاصيل العمليات الميدانية التي ستغطي 40 موقعاً حيوياً تشهد 48 عرضاً للألعاب النارية، تتصدرها منطقة برج خليفة والقرية العالمية ومدينة إكسبو وبرواز دبي.
وفي استعراضه لجاهزية القوة الأمنية، أكد اللواء سيف مهير المزروعي رئيس لجنة تأمين الفعاليات تخصيص 9884 شرطياً و1625 دورية لتأمين الاحتفالات، مع تقسيم الإمارة إلى أربعة قطاعات أمنية لضمان أعلى مستويات السيطرة والخدمة. وأشار المزروعي إلى توفير 37 خيمة دعم لتقديم الخدمات الشرطية واللوجستية، مع تخصيص مواقع وفيرة لفئة العمال مزودة بشاشات نقل حي، داعياً الجمهور للالتزام بالإرشادات المرورية والأمنية لضمان انسيابية الحركة.
من جانبه، أعلن سعادة اللواء علي المطوع مساعد القائد العام لشئون الإطفاء والإنقاذ بدبي عن استنفار 1754 إطفائياً و156 آلية حديثة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، بعد إتمام التفتيش الوقائي على 306 منشأة حيوية. وفي ذات السياق، كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن خطة تشغيلية ضخمة تتضمن تشغيل المترو والترام لمدة 43 ساعة متواصلة، مع تخصيص أكثر من 1300 حافلة و14 ألف مركبة أجرة، حيث ستبدأ الإغلاقات المرورية في محيط منطقة "وسط المدينة" تدريجياً من الساعة الرابعة مساءً لضمان سلامة المشاة وإدارة تدفق الحشود التي من المتوقع أن تتجاوز أرقام العام الماضي.
وأكد سعادة المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن فرق العمل ستتواجد على أهبة الاستعداد في مركز التحكم الموحد (EC3)، الذي يعد الأحدث عالمياً، لمراقبة وتنظيم حركة المركبات وأنظمة النقل عبر "مختبر تحليل بيانات النقل" ونظام (iTraffic) المتطور الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالأحجام المرورية.
وأشار البنا إلى أن الهيئة سجلت نمواً متصاعداً في أعداد مستخدمي النقل الجماعي خلال ليلة رأس السنة، حيث قفز العدد من 2.29 مليون مستخدم في 2024 إلى أكثر من 2.5 مليون في 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في كفاءة منظومة النقل بالإمارة.
خارطة الإغلاقات والبدائل المرورية
أوضح البنا أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور (المرور، المواصلات، والتوعية)، حيث ستبدأ الإغلاقات التدريجية من الساعة 4:00 عصراً وحتى 11:00 مساءً، لتشمل شوارع: (الأصايل، بوليفارد محمد بن راشد، برج خليفة، المركز المالي، المستقبل، الصكوك، والشيخ زايد).
ولتعويض هذه الإغلاقات، وفرت الهيئة خيارات واسعة للمواقف تشمل:
20 ألف موقف في منطقة برج خليفة.
8 آلاف موقف في محطات المترو.
مواقف إضافية داعمة في (نادي الوصل ومنطقة الكفاف).
مترو دبي يعمل ل 43 ساعة متواصلة
في سابقة تشغيلية لخدمة الجمهور، تقرر تشغيل مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر) لمدة 43 ساعة متواصلة، تبدأ من الساعة 5:00 صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوم الخميس 1 يناير 2026. كما سيعمل ترام دبي من 6:00 صباح الأربعاء حتى 1:00 صباح الجمعة 2 يناير.
ولدعم حركة الحشود، سيتم الدفع بأسطول ضخم يضم:
أكثر من 1300 حافلة.
أكثر من 14 ألف مركبة أجرة.
18 ألف مركبة ليموزين.
إشراف ميداني من 5500 موظف من كوادر الهيئة.
بنية تحتية معززة
ونوه البنا بأن احتفالات هذا العام تستفيد من حزمة مشاريع حيوية أنجزتها الهيئة في 2025، منها تطوير تقاطع المركز التجاري، وجسور محور الشندغة، وتوسعة شارع الميدان، مما سيرفع من الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق المحيطة بمناطق الفعاليات.
واختتم البنا بتوجيه دعوة للجمهور بضرورة التخطيط المسبق للرحلات واستخدام وسائل النقل الجماعي لتجنب الازدحامات، مع متابعة القنوات الرقمية للهيئة أو الاتصال بالرقم (8009090) للحصول على التحديثات اللحظية للإغلاقات ومسارات التنقل.
دبي مدينة نظيفة بامتياز
وأكد سعادة عادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي أن بلدية دبي مستعدة لاحتفالات رأس السنة الجديدة عبر خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الإمارة وتعزيز صورتها، وأوضح أن البلدية زادت عدد فرق النظافة إلى أكثر من 2500 عامل وأكثر من 400 مركبة ميدانية مجهزة، إلى جانب 400 مراقب ومفتش، لضمان سرعة الاستجابة في مختلف مواقع الاحتفالات المنتشرة في دبي، من منطقة برج خليفة إلى القرية العالمية وفستيفال سيتي.
وأشار إلى أن الجهود تتركز على الوعي المجتمعي أكثر من المخالفات، مشيراً إلى أن الغرامات الخاصة بإلقاء النفايات تتراوح بين 500 و10 آلاف درهم للأفراد، وتصل في بعض الحالات إلى 200 ألف درهم على الشركات المخالفة. وأضاف أن عمليات المتابعة والتنسيق تتم على مدار الساعة من خلال مركز تحكم موحد يربط بلدية دبي بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وجميع المطورين لضمان انسيابية العمل والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة بعد انتهاء الفعاليات.
وعلى الصعيد الصحي، أكد سعادة مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزية 236 نقطة إسعافية و635 كادراً متخصصاً مدعومين بأسطول من الزوارق والدراجات وحافلات الإسعاف، بينما أعلنت "دبي الصحية" عن وضع 6 مستشفيات و4 عيادات في حالة تأهب قصوى، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة يضم قسماً خاصاً للأطفال.
التطوع المجتمعي
ولم تغب الروح المجتمعية عن المشهد، حيث كشفت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع عن استقبال طلبات 1800 متطوع من 30 جنسية مختلفة، سيشاركون في دعم الفرق الأمنية والتنظيمية في 8 نقاط رئيسية في احتفالات رأس السنة، مما يعزز من تلاحم المجتمع في إنجاح هذا الحدث الذي يترقبه الملايين حول العالم.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي أن العمل التطوعي في الإمارة يشهد تطوراً كبيراً بفضل المنصات الرقمية التي أطلقتها الشرطة لتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المبادرات، مشيراً إلى أن منصة شرطة دبي للتطوع، التي تم تدشينها عام 2024، تتيح لجميع المقيمين في الإمارة من مختلف الجنسيات التسجيل والمشاركة في الفرص التطوعية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة.وأوضح أن العام الحالي يشهد طرح سبع فرص تطوعية متنوعة تشمل «التطوع العام» و«التطوع مع فريق الخيالة» و«التطوع مع فريق الدراجات الهوائية» و«تطوع بعدستك» و«التطوع مع مركز شرطة حتا» إضافة إلى «التطوع عن بعد» الذي يتيح للمشاركين تقديم الدعم الإداري واللوجستي دون التواجد الميداني.
وأشار المنصوري إلى أن جميع المتطوعين يخضعون لورش تدريبية وحقيبة توعوية تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، تختلف بحسب طبيعة المشاركة، سواء في إدارة الحشود أو فرق الخيالة أو الدراجات الهوائية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو إشراك الجمهور في دعم الجهود الأمنية وتعزيز التواصل المباشر مع فرق الشرطة الميدانية.وأضاف أن العمل التطوعي في دولة الإمارات يتمتع بإطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وتشارك جهات حكومية متعددة على مستوى الدولة في تطوير مبادرات مماثلة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، مشيداً بروح التعاضد والتكافل التي تُعدّ من ركائز نجاح التجربة الإماراتية في العمل المجتمعي.