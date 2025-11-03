دبي ترصد 300 ألف درهم لأجمل الحدائق المنزلية المستدامة

إذا كنت تملك حديقة منزلية تفخر بها، فإن دبي تدعوك للمشاركة في مسابقة تقدم جوائز تبلغ قيمتها 300 ألف درهم.
أطلقت بلدية دبي النسخة الأحدث من مسابقة الحدائق المنزلية، داعية السكان إلى تحويل مساحاتهم إلى واحات صغيرة مستدامة وموفرة للمياه. وتشجع المسابقة، التي تحمل اسم أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي، أصحاب المنازل على زراعة أنواع نباتية صديقة للمناخ، وترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة المتجددة حيثما أمكن، والتفكير الإبداعي في تصميم الحدائق.
المسابقة متاحة لسكان دبي المقيمين في الفلل، سواء من الملاك أو المستأجرين — ممن لديهم مساحة خارجية للحديقة. ولا يُشترط وجود خبرة زراعية مسبقة. أما الحدائق الداخلية أو الموجودة على الأسطح فهي غير مؤهلة للمشاركة.
تنتهي فترة التقديم في 21 ديسمبر. وستقوم لجنة التحكيم بزيارة الحدائق المرشحة في شهري يناير وفبراير 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام في مارس 2026.
سيتم اختيار عشرة فائزين بناءً على عشرة معايير، تشمل كفاءة استخدام المياه، والتنوع البيولوجي، وصحة التربة، والصيانة، والسلامة، والأفكار المبتكرة. وتضم الجوائز مبلغ 100 ألف درهم للمركز الأول، و70 ألفاً للمركز الثاني، و40 ألفاً للمركز الثالث. وسيحصل الفائزان التاليان على 20 ألف درهم لكل منهما، كما ستدخل أفضل خمس مشاركات في سحب على جائزة قدرها 10 آلاف درهم.
قال محمد عبد الرحمن العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي: "بلدية دبي لا تزرع الأشجار فحسب، بل تعزز أيضاً الوعي والمسؤولية البيئية في كل حي ومنزل. نحن نؤمن بأن الجمال يبدأ من داخل المجتمع."
استقطبت نسخة العام الماضي نحو 200 مشارك، ودعمتها المدينة من خلال أكثر من 150 ورشة عمل مجتمعية حول العناية بالتربة، والري الذكي، واختيار النباتات التي تنمو في مناخ دولة الإمارات.
تتوافق هذه المبادرة مع الخطط طويلة المدى لدبي لبناء مجتمعات أكثر خضرة. ففي عام 2024 وحده، زرعت البلدية حوالي 216,500 شجرة جديدة — بمعدل يقارب 600 شجرة يومياً — ووسّعت مساحة المناطق الخضراء بأكثر من 390 هكتاراً، بزيادة بلغت 57 في المئة.
يمكن للمقيمين التسجيل في المسابقة عبر موقع بلدية دبي الإلكتروني.