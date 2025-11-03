دبي ترصد 300 ألف درهم لأجمل الحدائق المنزلية المستدامة

سيتم اختيار عشرة فائزين بناءً على عشرة معايير، تشمل كفاءة استخدام المياه، والتنوع البيولوجي، وصحة التربة، والصيانة، والسلامة، والأفكار المبتكرة. وتضم الجوائز مبلغ 100 ألف درهم للمركز الأول، و70 ألفاً للمركز الثاني، و40 ألفاً للمركز الثالث. وسيحصل الفائزان التاليان على 20 ألف درهم لكل منهما، كما ستدخل أفضل خمس مشاركات في سحب على جائزة قدرها 10 آلاف درهم.