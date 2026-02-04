دبي ترسم مستقبل "الطيران 2.0" بأنظمة بيومترية متطورة ورحلات بلا تلامس

كان أحد الاهتمامات الأكثر إلحاحاً التي أثيرت خلال المناقشة هو تأثير عمليات إطلاق الفضاء التجارية على الطيران المدني. وأشار السير تيم كلارك إلى حوادث وقعت مؤخراً حيث تسببت شركات الفضاء الخاصة، ولا سيما "سبيس إكس" (SpaceX)، في تعطيل الحركة الجوية عندما تعثرت بعض عمليات الإطلاق. وقال: "في كل مرة يحدث فيها خطأ في أحد هذه الأمور، وعلى الرغم من عدم وقوع خسائر بفضل الله، إلا أنه يمكن أن يربك الطيران المدني تماماً على مدى مئات الآلاف من الأميال".