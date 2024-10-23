دبي: ترحيب بتشديد العقوبات على المخالفات المرورية

بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يومًا للمخالفات الكبرى، يتضمن القانون المعدل مجموعة من المخالفات الأخرى التي ستؤدي إلى حجز السيارة لمدة 14 يومًا. وتشمل هذه المخالفات الرجوع إلى الخلف بشكل خطير، والفشل في الحفاظ على الانضباط في الحارة، وإيقاف السيارة على جانب الطريق في حالات غير طارئة، والتجاوز الخطير، وقيادة مركبة بدون لوحة ترخيص.