دبي: تراجع الطلب على الذهب والمتسوقون يتبنون نهج الانتظار والترقب

مع وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، يُؤجّل متسوقو الذهب والمجوهرات في دبي والإمارات العربية المتحدة عمليات الشراء غير الضرورية، ويركزون بشكل رئيسي على شراء الضروريات. ويُشير بعض تجار الذهب في دبي إلى تراجع في الطلب، إذ يتبنى المتسوقون نهج الانتظار والترقب.
اقترب سعر الذهب من 3,700 دولار أمريكي للأونصة بعد ظهر الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,698.78 دولار أمريكي للأونصة . في الإمارات، أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطًا عند 445.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما لامس الذهب عيار 22 قيراطًا 412.25 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا إلى 395.25 درهمًا إماراتيًا و339.0 درهمًا إماراتيًا للغرام، على التوالي.
صرّح أنيل داناك، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة "كنز جويلز": "شهدت مبيعات المجوهرات تباطؤًا ملحوظًا. ما نشهده حاليًا هو انخفاض ملحوظ في شراء المجوهرات، وزيادة في الإقبال على سبائك وعملات الذهب لأغراض الاستثمار فقط. انخفضت المبيعات والإقبال بنسبة تقارب 40%، حيث يحجم المتسوقون بوضوح عن شراء الأشياء غير الضرورية".
قال راميش كاليانارامان، المدير التنفيذي لشركة كاليان للمجوهرات، إن الطلب عادةً ما يشهد انخفاضًا موسميًا بعد إعادة فتح المدارس في أواخر أغسطس، وإن الاتجاه الحالي يتماشى إلى حد كبير مع هذه المرحلة التاريخية والمتوقعة. وأضاف: "نثق بأن الإقبال والمبيعات سيزدادان مع بدء موسم الأعياد".
شيراج فورا، المدير الإداري لشركة قالت شركة بفلح للمجوهرات إن ملاحظات الصناعة تشير إلى انخفاض المبيعات.
قال فورا: "يشهد سوق الذهب ومراكز التسوق إقبالاً جيداً، ونسبة التحويلات فيه انتقائية. ولا يزال الإقبال قوياً على المتاجر في سوق الذهب ومراكز التسوق، مدعوماً بالسياحة واعتبار السكان الذهب وسيلة ادخار. أصبح المتسوقون أكثر انتقائية، حيث يعطون الأولوية للمشتريات الأساسية أو يختارون قطعاً ذهبية أخف وزناً وبأسعار معقولة".
وأضاف أن المتسوقين ما زالوا يشترون الذهب، ولكن بحذر أكبر. ورغم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، يواصل العملاء الاستثمار في المجوهرات الذهبية واختيار قطع أخف وزنًا، وأساور قابلة للتعديل، وسلاسل متعددة الاستخدامات. وقال فورا: "متوسط سعر الغرامات للقطعة الواحدة أقل قليلاً، لكن حجم الوحدات لا يزال ثابتًا"، مضيفًا أن ثقافة الاستبدال والترقية مزدهرة. "يجلب الكثير من العملاء عيار 22 قيراطًا قديمًا لاستبداله بتصاميم جديدة أو قطع استثمارية عالية النقاء".
قال فيناي جيثواني، الشريك في مجوهرات مينا، إن المتسوقين ما زالوا يشترون الذهب، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار قد ترتفع أكثر خلال موسم ديوالي القادم، لذا يحجزون مبكرًا لضمان مشترياتهم. وأضاف: "للذهب قيمة ثقافية ومعنوية راسخة، وحتى مع أسعاره القياسية، يظل الخيار المفضل للاستثمار والهدايا".
لم نشهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد زوارنا، إذ لا يزال عملاؤنا يرتادوننا بأعداد جيدة. ومع ذلك، فقد تحوّل التوجه نحو مشتريات أصغر حجمًا. فبدلًا من الأطقم الثقيلة، يختار الناس الآن مجوهرات أخف وزنًا أو قطعًا أصغر حجمًا، وهو رد فعل طبيعي لارتفاع أسعار الذهب.