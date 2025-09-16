دبي: تراجع الطلب على الذهب والمتسوقون يتبنون نهج الانتظار والترقب

اقترب سعر الذهب من 3,700 دولار أمريكي للأونصة بعد ظهر الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,698.78 دولار أمريكي للأونصة . في الإمارات، أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطًا عند 445.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما لامس الذهب عيار 22 قيراطًا 412.25 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا إلى 395.25 درهمًا إماراتيًا و339.0 درهمًا إماراتيًا للغرام، على التوالي.