دبي تدخل غينيس بأضخم سبيكة فضة وترميزها الرقمي الأول عالمياً

كشفت مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي قطعة تزن 1971 كيلوجراماً، تمت تنقيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم ترميزها رقمياً على منصة خاضعة للتنظيم. وقد تم الكشف عن السبيكة خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 25 نوفمبر، وتم اعتمادها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.