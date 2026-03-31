دبي تخمد حريق ناقلة النفط "السالمي" وتُنقذ طاقمها الـ 24

أكدت سلطات دبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء نجاحها في إخماد حريق شب على متن ناقلة النفط الخام الكويتية "السالمي" الراسية في مياه دبي. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن فرق الاستجابة تواصل مراقبة الوضع واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، مؤكداً تأمين جميع أفراد الطاقم الـ 24 دون تسجيل أي إصابات.

وكانت الناقلة "السالمي" المحملة بالكامل قد اشتعلت فيها النيران يوم الاثنين أثناء توقفها في ميناء دبي (منطقة الرسو "E")، مما أدى إلى تضرّر هيكلها. وأفادت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أن السفينة استُهدفت بطائرات مسيرة إيرانية، مما تسبب في أضرار مادية، وأشارت إلى "احتمالية" حدوث تسرب نفطي في المياه المجاورة، وهو ما لم تؤكده السلطات الإماراتية حتى الآن.

ومن جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي، ونقلت عن المسؤول الأمني للشركة أن مقذوفاً مجهولاً أصيب الجانب الأيمن للسفينة (starboard side) مما تسبب في الحريق، مؤكدة أن الطاقم بأمان.

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السلطات استجابت لهجوم بمسيرة استهدف الناقلة الكويتية، حيث عملت فرق الإطفاء البحري على السيطرة على الحريق.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن العمل جارٍ لتقييم الأضرار، ووصفت الواقعة في بيان لها بأنها "هجوم إيراني مباشر ومغرض" تعرضت له "السالمي" أثناء وجودها في منطقة المخطاف. وتُظهر بيانات "لويدز لست إنتليجنس" أن المؤسسة هي الشركة الأم للمالك المسجل والمشغل التجاري للناقلة.

ووفقاً لبيانات "لويدز" و"تانكر تراكرز" التي نقلتها وكالة "رويترز"، فإن الناقلة كانت محملة بمليوني برميل من النفط من الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز؛ حيث استهدفت الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة السفن منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد خبراء أمن بحري أن سفينة حاويات مملوكة لليونان كانت قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية، أبلغت عن حادثين منفصلين سقطت فيهما مقذوفات في الماء بالقرب من السفينة.