دبي تخطط لتحديث مساجدها ومرافقها الدينية بتقنيات متقدمة

من المقرر أن تخضع المساجد وأماكن الصلاة في دبي لعمليات تطوير وتجديد، وذلك بموجب اتفاقية استراتيجية جديدة تم توقيعها في حكومة الإمارة.

وقعت بلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الاتفاقية بهدف:

إصلاح البنية التحتية للمرافق الدينية

الحفاظ على المساجد التراثية

تحسين تصميم أماكن صلاة العيد

تحسين إدارة خدمات الجنازة والمقابر

المساجد التراثية

بموجب الاتفاقية، سيتم وضع رؤية موحدة لتصميم وبناء المساجد. وتهدف الجهات المعنية أيضًا إلى الحفاظ على التراث الثقافي والديني والمعماري. وستتولى بلدية دبي ترميم وصيانة المساجد التراثية، بينما ستتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إدارة عملياتها، بما في ذلك توفير الأئمة والمؤذنين والوعاظ، وتقديم البرامج الدينية، وخدمات التنظيف اليومية.

ستقوم بلدية دبي بمراجعة وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، وتسريع الموافقات على التصاريح، ودمج معايير الهندسة والتخطيط والبناء المعتمدة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في قانون البناء في دبي.

وسيتم إنشاء مرافق صلاة مؤقتة للعاملين في الموقع، وسيتم تشجيع المتبرعين على دعم بناء المساجد باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة.

خدمات الجنازة والمقابر

ستقوم بلدية دبي أيضًا بتطوير وتحديث مرافق غسل الموتى. وستشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على جميع الجوانب المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بما في ذلك تعيين الموظفين للغسل والتكفين والدفن، وتدريب الكوادر، وترخيص غسالات الموتى، وإصدار تصاريح للمتطوعين، وضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الدينية.

وقال مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن الشراكة تعزز جهود الجهتين في تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز جودة الحياة مع "الحفاظ على الطابع الأصيل للمساجد التاريخية وأماكن الصلاة".

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: "هدفنا هو إنشاء مساحات تجسد القيم الإسلامية، وتحافظ على التراث، وتخدم جميع شرائح المجتمع".

أماكن صلاة العيد

تشمل الاتفاقية أيضًا تحسينات في مصلى العيد. وستتولى بلدية دبي أعمال التجميل، وإصدار التصاريح، وتطوير الموقع وفقًا لنموذج مُحسّن يتضمن مرافق للمحلات التجارية والمواصفات الإنشائية اللازمة. وستتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تشغيل الموقع، وتقديم الدعم الإداري، ومراقبة العمليات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير مرافق دينية مستدامة وعالية الجودة ودعم الأنشطة الاجتماعية التي تحافظ على القيم الإسلامية.