دبي تُحيي روح "الفريج" بتوسيع مبادرة "حوي" في البرشاء ومحيصنة

وقال بن غليطة: "إن الشراكة الجديدة مع بن غاطي وشركة المقاولات العامة تبني على نجاح المرحلة الأولى من (حوي دبي) في منطقة ند الشبا 4، والتي أعادت تقديم مفهوم الحوي كفضاء مجتمعي معاصر متجذر في الهوية الإماراتية". وأضاف: "هدفنا هو تحقيق نقلة نوعية في تصميم ساحات الأحياء والمرافق المخصصة للمواطنين، وتحويلها إلى بيئات شاملة تعزز التفاعل الاجتماعي والتواصل والتماسك".