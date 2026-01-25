دبي تُحيي روح "الفريج" بتوسيع مبادرة "حوي" في البرشاء ومحيصنة

تستعد دبي لتوسيع مبادرة "حوي" التي تهدف إلى إنشاء مساحات مجتمعية تعزز الروابط الاجتماعيةن لتشمل موقعين جديدين في الإمارة.
ستحصل منطقتا البرشاء ومحيصنة على جرعتهما الخاصة من الثقافة الإماراتية الممزوجة بالترفيه في الهواء الطلق، حيث وقعت بلدية دبي وشركة المقاولات العامة وشركة "بن غاطي" اتفاقية لتطوير "الحوي" في هذه الأحياء.
تُستخدم كلمة 'حوي' في اللهجة الإماراتية للإشارة إلى 'الساحة الخارجية للمنزل'، وهي مساحة للترفيه والاسترخاء والتجمعات العائلية. ويهدف المشروع بأكمله إلى إنشاء مساحات مجتمعية معاصرة تشجع التفاعل بين السكان وتوفر بيئات ترحيبية لكبار السن والأطفال والعائلات للمشاركة في الأنشطة الخارجية والاجتماعية.
شهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقد وقعها كل من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحمد علي سيف لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات العامة، وعبد الله بن غاطي، رئيس المبيعات في شركة "بن غاطي".
وقال بن غليطة: "إن الشراكة الجديدة مع بن غاطي وشركة المقاولات العامة تبني على نجاح المرحلة الأولى من (حوي دبي) في منطقة ند الشبا 4، والتي أعادت تقديم مفهوم الحوي كفضاء مجتمعي معاصر متجذر في الهوية الإماراتية". وأضاف: "هدفنا هو تحقيق نقلة نوعية في تصميم ساحات الأحياء والمرافق المخصصة للمواطنين، وتحويلها إلى بيئات شاملة تعزز التفاعل الاجتماعي والتواصل والتماسك".
تسعى المبادرة إلى إحياء روح "الفريج" الإماراتي التقليدي من خلال نهج حديث، وتطوير مساحات في الأحياء تعزز التفاعل الاجتماعي اليومي وتقوي الروابط المجتمعية.
تشمل العناصر المعمارية الرئيسية ما يلي:
الدجة، وهي مساحة شبه مفتوحة تقع بالقرب من المساجد ومصممة للتجمع الهادئ والتأمل
الساحة، وهي منطقة داخلية وخارجية مرنة تدعم الاجتماعات والاحتفالات والفعاليات المجتمعية، مع توفير مساحة للأطفال للعب والتعبير عن أنفسهم.
من جانبه، صرح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي"، أن المبادرة "تعكس رؤية دبي لإيجاد مساحات مجتمعية نابضة بالحياة تجمع الناس معاً مع الحفاظ على روح الفريج الإماراتي في سياق حديث". وأضاف أن هذه المساحات "تعزز الهوية المحلية وتخلق بيئات تدعم أنماط حياة صحية ومتصلة ومستدامة".
تُعد مبادرة "حوي دبي" أحد المشاريع الاستراتيجية لبلدية دبي والتي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل.