دبي: تحويل حركة المرور لمدة شهرين في نفق البراري على شارع الشيخ محمد بن زايد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل حركة المرور في نفق البراري على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، اعتباراً من يوم السبت 28 يونيو 2025.

ومن المتوقع أن يستمر التحويل لمدة شهرين، وهو جزء من العمل الجاري لتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة رصف الطرق في المنطقة.

ويُنصح سائقي المركبات باستخدام طرق بديلة، بما في ذلك جسر دبي-العين (الدوران باتجاه جبل علي) أو نفق القرية العالمية وتقاطع شارع أم سقيم (الدوران باتجاه الشارقة)، لتجنب التأخير. يُنصح بشدة بالتخطيط المسبق لضمان تنقل سلس.