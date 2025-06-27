دبي: تحويل حركة المرور لمدة شهرين في نفق البراري على شارع الشيخ محمد بن زايد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل حركة المرور في نفق البراري على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، اعتباراً من يوم السبت 28 يونيو 2025.
ومن المتوقع أن يستمر التحويل لمدة شهرين، وهو جزء من العمل الجاري لتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة رصف الطرق في المنطقة.
ويُنصح سائقي المركبات باستخدام طرق بديلة، بما في ذلك جسر دبي-العين (الدوران باتجاه جبل علي) أو نفق القرية العالمية وتقاطع شارع أم سقيم (الدوران باتجاه الشارقة)، لتجنب التأخير. يُنصح بشدة بالتخطيط المسبق لضمان تنقل سلس.
قم بإلقاء نظرة على الخريطة أدناه، كما شاركتها هيئة الطرق والمواصلات:
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق كامل للطريق الممتد من شارع الانتفاضة إلى شارع الكورنيش. ويسري هذا الإغلاق من الجمعة 27 يونيو إلى الأحد 27 يوليو، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية.
ستشهد أبوظبي أيضًا تغييرات في حركة المرور. من المقرر إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول من الجمعة 27 يونيو إلى الاثنين 30 يونيو. كما سيتم إغلاق الانعطاف الحر يمينًا من هذا الشارع إلى شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك من الساعة 12 صباحًا يوم 27 يونيو حتى الساعة 5 صباحًا يوم 30 يونيو.