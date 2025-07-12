دبي: تحويل حركة المرور في تقاطع رئيسي غداً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحويلة مرورية مؤقتة على تقاطع شارع الملك سلمان مع الطريق المؤدي إلى دبي هاربور، اعتباراً من الأحد 13 يوليو/تموز.
ويأتي تحويل المسار بسبب أعمال بناء الجسور المؤدية إلى ميناء دبي.
وأضافت الهيئة أن التحويلة تشمل إلغاء حركة الانعطاف للأمام واليسار من شارع الملك سلمان للقادمين من منطقة المارينا باتجاه جميرا ودبي هاربور، وتحويلهم عبر شارع المرسى، مروراً بشارع الخيي، ثم شارع النسيم، وصولاً إلى شارع الملك سلمان.
وينصح سائقي السيارات بالتخطيط لرحلاتهم مسبقًا، واتباع العلامات الإرشادية، وتخصيص وقت إضافي للسفر لتجنب التأخير.
ودعت الهيئة جميع مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات المرور الجديدة حتى انتهاء أعمال البناء.
دبي: زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة 50% مع اكتمال أعمال تطوير تقاطع رئيسي من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي: توفير 15 منطقة استراحة مكيفة جديدة لسائقي التوصيل من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي: توقعوا رحلات ذاتية القيادة في وقت أقرب؛ هيئة الطرق والمواصلات تهدف إلى أن تكون 25% من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030