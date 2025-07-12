دبي: تحويل حركة المرور في تقاطع رئيسي غداً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحويلة مرورية مؤقتة على تقاطع شارع الملك سلمان مع الطريق المؤدي إلى دبي هاربور، اعتباراً من الأحد 13 يوليو/تموز.

ويأتي تحويل المسار بسبب أعمال بناء الجسور المؤدية إلى ميناء دبي.

وأضافت الهيئة أن التحويلة تشمل إلغاء حركة الانعطاف للأمام واليسار من شارع الملك سلمان للقادمين من منطقة المارينا باتجاه جميرا ودبي هاربور، وتحويلهم عبر شارع المرسى، مروراً بشارع الخيي، ثم شارع النسيم، وصولاً إلى شارع الملك سلمان.