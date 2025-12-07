دبي تحوّل 125 طناً من الملابس المقلدة إلى رياضية للمحتاجين

تقوم منشأة في دبي بتحويل الملابس المقلدة المصادرة إلى ملابس رياضية للأطفال المحرومين. فمن خلال نظام فرز متقن من مرحلتين لإزالة السحّابات والأزرار، يعمل مصنع "سيركولايْف" (Circulife) لإعادة تدوير المنسوجات عن كثب مع جمارك دبي لتحويل هذه البضائع عن مدافن النفايات.

قال راجيش غارغ، المدير المالي لمجموعة "لاندمارك" (Landmark Group)، الشركة الأم لـ "سيركولايْف": "في المنشأة، يتم فرز الملابس حسب العلامة التجارية، واللون، والمادة، والتركيب. تتم إزالة الأزرار والسحّابات بعناية، وبعد ذلك تتم معالجة المنسوجات من خلال آلة استعادة الألياف لتحويلها إلى ألياف معاد تدويرها. تُستخدم هذه الألياف لاحقاً لتصنيع ملابس جديدة."

من خلال هذه المبادرة، تم تحويل أكثر من 125 طناً من نفايات المنسوجات عن مدافن النفايات، مما أدى إلى توفير 1,700 طن من انبعاثات الكربون.

كجزء من هذا التعاون، ستزود المجموعة جمارك دبي بـ 100,000 سترة رياضية و 100,000 بنطال رياضي، مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها، لتوزيعها على الأطفال الأقل حظاً. تم تصنيع هذه الملابس من أكثر من نصف مليون قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية مثل "غوتشي" و"زارا" و"إتش آند إم" و"بوما" كانت قد صادرتها السلطات.

عملية فرز من مرحلتين

ووفقاً لراجيش، فإن العملية التي تُغلق حلقة إعادة استخدام المنسوجات والأثر الاجتماعي، تتطلب عملاً متقناً.

قال: "نتبع عملية فرز من مرحلتين حيث يتم تصنيف الملابس بناءً على العلامة التجارية، والمادة، والتركيب. يضمن مزيج من التكنولوجيا والدقة اليدوية أعلى مستوى من الدقة خلال هذه العملية. وفي كل مرحلة من مراحل الإنتاج، يتم دمج أدوات رقمية، بما في ذلك رموز الاستجابة السريعة (QR codes) وأنظمة التتبع، للحفاظ على الشفافية والمساءلة الكاملة."