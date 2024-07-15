دبي تحول بائع عطور في شوارع أمريكا إلى مليونير
انتقل "كبير جوشي" من بيع العطور في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجربة قريبة من الموت تركته مشلولاً مدى الحياة في يده اليمنى ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة استثمار عقاري ومطوراً عقارياً كبيراً في الإمارات – يقدم الاستشارات العقارية لصفقات بقيمة 1.5 مليار درهم.
"دبي تجري في دمي الآن." قال كبير جوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فانتاج كابيتال" Vantage Capital وVantage Properties: "لا أستطيع أن أحلم بالعودة والعيش في أي مكان آخر – ولا حتى وطني".
جوشي هو واحد من آلاف المقيمين في دولة الإمارات الذين تركوا بصمة في مجالاتهم بعد انتقالهم إلى أرض الفرص وهي دبي.
"لقد أتاحت لي دبي فرصاً لا يمكن لأي دولة أخرى أن تتيحها لي. قال لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة: "أعتقد ذلك حقاً".
ولد جوشي في عائلة من الطبقة المتوسطة، ونشأ في كل مكان حيث كان والده يعمل في الجيش الذي أعده لكل ما يمكن أن تلقيه عليه الحياة.
"كل 13 إلى 14 شهراً، ننتقل إلى مدينة جديدة مختلفة، لذلك يتعين عليك ترك أصدقائك وتكوين صداقات جديدة."
هاجر جوشي إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، حيث التحق في نهاية المطاف بجامعة "سنترال فلوريدا". وعندما كان لا يزال يدرس في الجامعة، ذهب جوشي إلى الهند لأول مرة. ومع ذلك، خلال هذه الإجازة، تعرض لسوء الحظ إلى حادث خطير أدى إلى إصابة ذراعه اليمنى بالشلل. ثم خضع للعلاج الطبي وعدة عمليات جراحية وزراعة الأعضاء لفترة طويلة. ولهذا السبب، كان عليه أن يكمل شهادته عن بعد من البنجاب في الهند.
وعندما عاد إلى الولايات المتحدة، أدرك أنه لا توجد أي جددوى تقريباً من الحصول على درجة البكالوريوس لمدة ثلاث سنوات. "مع وجود صندوق مربوط حول رقبتي، بدأت في بيع العطور في موقف للسيارات في شيكاغو حيث كان أصدقائي وأبناء عمومتي يعيشون هناك. ثم أدركت أنه من الممكن أن يتم اعتقالي لأنه لم يكن لدي تصريح. ولذلك انتقلت إلى واشنطن العاصمة، حيث التحقت بمركز اتصال مهد لي الطريق للانضمام إلى الهيئة الفيدرالية لإدارة الطوارئ".
دخل جوشي عالم العقارات عندما انضم إلى شركة في الولايات المتحدة حيث كان يقوم بالاكتتاب للتأمين ضد الفيضانات لقطاع العقارات وانضم إلى شركة وساطة حيث قام ببعض الصفقات.
"لقد أعطاني هذا الإثارة في مجال العقارات. لقد حضرت معرضاً للعقارات في دبي في نيويورك عام 2003 حيث التقيت بشهاب لطفي، وهو عضو بارز في جماعة العقارات. لم أكن أعرف أي شيء عن دبي، ولكن عندما التقيت بالناس في المعرض، جعلوها تبدو وكأنها السوق العقاري الأكثر ازدهاراً في العالم. لذلك قررت أن أقوم بالمغامرة (في سوق العقارات في دبي)"، قال جوشي هذا في مقابلة لصحيفة خليج تايمز.
دخول سوق دبي
ذهب جوشي إلى الهند لحضور حفل زفافه في عام 2004 وقرر استكشاف دبي في طريق عودته إلى الولايات المتحدة. ولدى وصوله إلى دبي، حصل على وظيفة مع فريق المبيعات في دبي القابضة مما دفعه إلى دخول سوق العقارات في دبي في عام 2004 ومنذ ذلك الحين اتخذ من مدينة الذهب موطناً له.
لقد شارك في بيع العقارات للعملاء من جميع أنحاء العالم.
قرر جوشي إطلاق شركته الاستشارية Vantage Capital في عام 2019 بعد استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك. "كانت تلك آخرمرحلة لي في الشركة. كنت رئيس قسم العقارات في نور بنك. بعد الاستحواذ، قررت أن أبدأ شركتي الاستشارية التي تركز على المكاتب العائلية والمؤسسات المالية، وتقدم الاستشارات العقارية، ومعظمها من هياكل الديون والأسهم وتطوير المشاريع. وبمرور الوقت، تطورت مواطن قوتي إلى الجدوى والتقييم والاستشارات المتعلقة بالمعاملات".
وفي عام 2023، أطلق شركة Vantage Properties ويعمل حالياً على تطويرات متعددة.
لدى جوشي حالياً فريق مكون من 12 شخصاً ويهدف إلى مضاعفته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
"لدينا مخزون قيد التطوير تبلغ قيمته حوالي 370 مليون درهم إماراتي وعدد قليل من قطع الأراضي قيد الاستحواذ مما سيرفع تقييم الشركة إلى ما يزيد عن مليار درهم إماراتي. نحن ننمو بسرعة كبيرة."
نقطة تحول
واجه جوشي نقاط تحول متعددة في حياته - على الصعيدين الشخصي والمهني.
فبينما كان يرأس وحدة عقارية في البنك المحلي، رأى العقارات من الجانب الآخر – كيف ينظر البنك إلى سوق العقارات.
"لا تنظر البنوك إلى العقارات بالضرورة باعتبارها فرصة. لقد نظروا إليها في بعض الأحيان باعتبارها عائقاً، وقد غيّر ذلك تصوري تماماً، لأنني فجأة تمكنت من رؤية تطور واحد له جانبان مختلفان.
لذلك شعرت بأنني مجهز وواثق بما يكفي من المعرفة اللازمة التي أحتاجها للخروج بمفردي وتأسيس شركة تطوير وأيضاً شركة استشارية. عادةً ما يكون المطورون من كبار المجازفين، ولكنني، مثل البنك، أصبحت أكره المخاطرة. نحن جريئون للغاية في توسعنا، ولكننا نوازنه أيضاً مع نهج تجنب المخاطرة. على الصعيد المهني، كانت تلك نقطة التحول”، ويرى جوشي أن الحادث الخطير الذي تعرض له أثناء إقامته في الهند مثل نقطة تحول بالنسبة له.
"الخوف الأكبر بالنسبة للناس هو كيف سيتمكنون من تحريك الأمور. كيف سيتم هذا؟ عندما بدأت الرحلة، كان أكبر عزاء لي هو أنني مررت بتجربة الاقتراب من الموت. ولكن العبارات التي سمعتها مثل: الله أنقذك. أنت هنا للاستمتاع بهذه الرحلة. لا تقلق أو تخاف بشأن ذلك. أعطاني الكثير من الثقة."
وأشار أيضاً إلى أن الانتقال إلى دبي كان قراراً صائباً آخر ونقطة تحول في حياته.
"أعتقد أن الانتقال إلى دبي والحصول على فرصة العمل مع دبي القابضة كان من أروع الأشياء التي يمكن أن تحدث لي. أنا هنا منذ 20 عاماً، ولا يوجد شيء واحد يمكنني الشكوى منه".
كابي جوشي، وهو راكب خيل شغوف ولاعب غولف يحب قراءة الكتب حول موضوعات محددة، نصح الوسطاء ورجال الأعمال الشباب بأن الطريقة الوحيدة للنمو هي التركيز والمثابرة في حياتهم المهنية وأعمالهم.