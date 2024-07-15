دبي تحول بائع عطور في شوارع أمريكا إلى مليونير

"دبي تجري في دمي الآن." قال كبير جوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فانتاج كابيتال" Vantage Capital وVantage Properties: "لا أستطيع أن أحلم بالعودة والعيش في أي مكان آخر – ولا حتى وطني".

جوشي هو واحد من آلاف المقيمين في دولة الإمارات الذين تركوا بصمة في مجالاتهم بعد انتقالهم إلى أرض الفرص وهي دبي.