دبي تحظر المسارات السريعة على سائقي التوصيل

سيُمنع سائقو التوصيل في دبي من استخدام مسارات السرعة العالية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بموجب لوائح جديدة أُعلن عنها يوم الأحد. وتحظر اللوائح استخدام دراجات التوصيل في أقصى مسارين يسارًا على الطرق ذات الخمسة مسارات أو أكثر، وفي أقصى مسار يسارًا على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات.