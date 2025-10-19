دبي تحظر المسارات السريعة على سائقي التوصيل

سيُمنع سائقو التوصيل في دبي من استخدام مسارات السرعة العالية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بموجب لوائح جديدة أُعلن عنها يوم الأحد. وتحظر اللوائح استخدام دراجات التوصيل في أقصى مسارين يسارًا على الطرق ذات الخمسة مسارات أو أكثر، وفي أقصى مسار يسارًا على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات.
قالت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي في إعلان مشترك، إنه على الطرق التي تحتوي على حارتين أو أقل، لن تكون هناك قيود على الحارات التي يمكن للدراجات النارية استخدامها.
يُغرّم السائقون المخالفون للقواعد 500 درهم للمخالفة الأولى، و700 درهم للمخالفة الثانية، مع تعليق تصاريحهم للمخالفة الثالثة. أما من يتجاوز سرعة 100 كيلومتر في الساعة على الطرق التي تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة فأكثر، فيُغرّم 200 درهم للمخالفة الأولى، و300 درهم للمخالفة الثانية، و400 درهم للمخالفة الثالثة.
