دبي : تحسين مهارات الدعاة في إنشاء محتوى جذاب

كما سلط الشيخ محسن صالح، وهو إمام مسجد في ديرة يبلغ من العمر 46 عامًا، الضوء على فوائد البرنامج. وقال المواطن العراقي: "يساعد هذا التدريب في سد الفجوة بين الوعظ التقليدي والتواصل الرقمي الحديث. إنه يسمح لنا بتكييف التعاليم الدينية مع المنصات الاجتماعية، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وقابلية للتواصل".