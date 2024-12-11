دبي: تحسين الطرق وتقليص زمن السفر في 19 منطقة سكنية

الخوانيج 1، البرشاء جنوب 1، ند شما، جميرا 1، زعبيل 1، الراشدية، محيصنة 1، البرشاء 1، الحضيبة، القوز 1، القوز 3، القصيص 2، السطوة، الطوار 1، مردف، أم الرمول، أم سقيم 1، المزهر 1، والمزهر 2.