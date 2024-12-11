دبي: تحسين الطرق وتقليص زمن السفر في 19 منطقة سكنية
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعاً لتحسين شبكة الطرق في 19 منطقة سكنية في الإمارة.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، فإن الطرق الجديدة ستساهم في تسهيل دخول وخروج المركبات إلى المناطق السكنية وتقليص زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40%، كما سيتم تنفيذ أعمال تحسين حركة المرور وإنشاء مواقف على جوانب الطرق وأرصفة وإنارة الشوارع في هذه المناطق السكنية كجزء من المشروع.
ويهدف المشروع الذي يبلغ طوله الإجمالي 11.5 كيلومتراً إلى تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في دبي، فضلاً عن ضمان تجربة قيادة سلسة وآمنة لمستخدمي الطرق. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء الطرق في الربع الثاني من عام 2026.
المناطق السكنية الـ 19 التي يضمها المشروع هي:
الخوانيج 1، البرشاء جنوب 1، ند شما، جميرا 1، زعبيل 1، الراشدية، محيصنة 1، البرشاء 1، الحضيبة، القوز 1، القوز 3، القصيص 2، السطوة، الطوار 1، مردف، أم الرمول، أم سقيم 1، المزهر 1، والمزهر 2.
انظر إلى الخريطة أدناه: