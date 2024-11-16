دبي: تحسينات مرورية تقلص وقت توصيل الطلاب في مدرسة المواكب إلى 5 دقائق
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إدخال تحسينات على الطرق المحيطة بمدرسة المواكب، تسهم في تقليص الوقت المستغرق بين وصول أولياء الأمور لتوصيل أبنائهم ومغادرتهم من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
كما تم تنظيم حركة المرور حول المدرسة، حيث قدمت الهيئة منطقة إضافية لوقوف السيارات وحملات توعية لتحديد نقاط إنزال الطلاب المحددة.
وأضافت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الطلبة وأولياء الأمور وإدارة المناطق المدرسية في جميع أنحاء الإمارة.
وفي الوقت نفسه، قامت هيئة الطرق والمواصلات أيضًا بتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل وحول حرم مدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا، من خلال تحسين شبكة الطرق وإضافة معابر للمشاة وعلامات المرور.و
وساهمت هذه التحسينات في جعل التنقل إلى المدارس أكثر أمانًا وكفاءة، مما يجعل من السهل على الآباء توصيل أبنائهم إلى المدارس واستلامهم منها.