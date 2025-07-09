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دبي تحسن تقاطع الوصل والمنارة.. زيادة الطاقة الاستيعابية 50% وانسيابية الحركة 30%

تم زيادة عدد المسارات إلى ثلاثة مسارات، وتحسنت أيضاً حركة المرور.
صورة: هيئة الطرق والمواصلات في دبي على X

صورة: هيئة الطرق والمواصلات في دبي على X

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بشرى سارة لسائقي المركبات: أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال الطرق عند تقاطع شارع الوصل وشارع المنارة، ما أدى إلى تحسين الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 50%.

وأضافت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المسارات ارتفع أيضاً إلى ثلاثة مسارات، كما تحسنت انسيابية الحركة المرورية ووقت الانتظار بنسبة تصل إلى 30%.

وتضمن مشروع الطريق إضافة مسار جديد للمركبات المتجهة من شارع المنارة باتجاه شارع الشيخ زايد، إلى جانب استحداث مسار مخصص للدوران للمركبات في نفس الاتجاه.

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وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ماضية قدماً في تنفيذ خطة تحسين حركة المرور 2025، التي تركز على توسيع شبكة الطرق في دبي، وتعزيز الاتصال عبر الممرات الرئيسية، وزيادة كفاءة المرور على طول الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد وفي المناطق الرئيسية مثل جميرا وأم سقيم والصفا.

وأضافت الهيئة أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجيتها لتحسين السلامة على الطرق، وضمان التنقل السلس بين المناطق الداخلية، وتخفيف الازدحام في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

دبي: 15 منطقة استراحة مكيفة جديدة لسائقي التوصيل أنشأتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل حركة المرور على الطريق E311 لمدة شهرين اعتبارًا من 28 يونيو.
Dubai

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