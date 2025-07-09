دبي تحسن تقاطع الوصل والمنارة.. زيادة الطاقة الاستيعابية 50% وانسيابية الحركة 30%

بشرى سارة لسائقي المركبات: أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال الطرق عند تقاطع شارع الوصل وشارع المنارة، ما أدى إلى تحسين الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 50%.

وأضافت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المسارات ارتفع أيضاً إلى ثلاثة مسارات، كما تحسنت انسيابية الحركة المرورية ووقت الانتظار بنسبة تصل إلى 30%.

وتضمن مشروع الطريق إضافة مسار جديد للمركبات المتجهة من شارع المنارة باتجاه شارع الشيخ زايد، إلى جانب استحداث مسار مخصص للدوران للمركبات في نفس الاتجاه.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ماضية قدماً في تنفيذ خطة تحسين حركة المرور 2025، التي تركز على توسيع شبكة الطرق في دبي، وتعزيز الاتصال عبر الممرات الرئيسية، وزيادة كفاءة المرور على طول الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد وفي المناطق الرئيسية مثل جميرا وأم سقيم والصفا.