دبي تحسم نزاعات الإيجار في 6 أيام

بلغ متوسط فترة تسوية النزاعات الإيجارية ستة أيام فقط خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
خلال شهري أبريل ويونيو 2025، أنجز المركز 443 اتفاقية مصالحة بقيمة 190.7 مليون درهم.
وفي أبريل، سُجِّلت 144 تسوية بقيمة إجمالية بلغت 43.132 مليون درهم. وتعزز الأداء في مايو بإبرام 191 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 25.518 مليون درهم. وبلغ الزخم ذروته في يونيو، حيث حقق المركز 108 تسوية بقيمة قياسية بلغت 129.334 مليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام البارزة النطاق المالي المتنامي للنزاعات التي تتم معالجتها، وتسلط الضوء على دور مركز فض المنازعات الإيجارية كمركز محوري لحل النزاعات السريعة في دبي.
ويلعب مركز تسوية المنازعات الإيجارية دورًا محوريًا في ضمان عدالة علاقات الإيجار، وتخفيف الضغوط القانونية والاجتماعية، وترسيخ بيئة استثمارية مستقرة من خلال الوساطة والتسوية. وتساهم هذه الجهود إيجابًا في تعزيز مرونة قطاع العقارات في دبي.
كما أكد مسؤولو مركز تطوير العقارات أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تبني أحدث الممارسات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. حيث يتيح هذا النهج المتكامل حلولاً مرنة وسريعة تلبي تطلعات كل من الملاك والمستأجرين.
قال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: "تُثبت هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة القضاء، وتشجيع آليات التسوية الودية التي تُحقق العدالة وتصون حقوق جميع الأطراف المعنية. واسترشادًا برؤية قيادة دبي الرشيدة، نهدف إلى تعزيز سوق عقاري آمن وجذاب للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، مع تقديم حلول مبتكرة تُعزز الاستقرار وتُوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء".