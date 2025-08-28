دبي تحسم نزاعات الإيجار في 6 أيام

قال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: "تُثبت هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة القضاء، وتشجيع آليات التسوية الودية التي تُحقق العدالة وتصون حقوق جميع الأطراف المعنية. واسترشادًا برؤية قيادة دبي الرشيدة، نهدف إلى تعزيز سوق عقاري آمن وجذاب للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، مع تقديم حلول مبتكرة تُعزز الاستقرار وتُوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء".