دبي تُحدث شبكة حافلاتها: مسارات جديدة وتغطية أوسع لرحلات أسهل

هل تستقل الحافلة للتجول في المدينة؟ تأكد من مراجعة آخر تحديثات المسارات قبل الانطلاق.
تُجري هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من التحسينات على شبكة الحافلات العامة في الإمارة، بهدف جعل التنقل أكثر سلاسة وكفاءة. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين إمكانية الوصول، وتقليل أوقات السفر، وتوفير تغطية أفضل للخدمة في المناطق السكنية والصناعية والنامية الرئيسية.
في إطار التحديث، عُدِّلت عدة مسارات لتشمل نقاط وصول جديدة ومسارات مُحدَّدة عبر المناطق السكنية والصناعية. كما تتضمن التغييرات محطات حافلات جديدة في المجتمعات النامية، مما يضمن تواصلًا أفضل للمسافرين في الأحياء المتنامية.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وتعكس هذه الخطوة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات لتبسيط خدمات النقل العام وتلبية احتياجات التنقل المتطورة لسكان دبي وزوارها.
تحديثات وتغييرات على العديد من خطوط الحافلات في دبي، بما في ذلك:
المسار 17: ينتهي في محطة مترو ساحة بني ياس بدلاً من محطة حافلات السبخة.
المسار 24: تم إعادة توجيهه داخل منطقة النهضة 1.
المسار 44: تم تحويل مسار الخدمة من شارع الرباط إلى دبي فستيفال سيتي.
المسار 56: تم تمديد المسار إلى قرية موظفي DWC.
الخطان 66 و 67: تمت إضافة موقف حافلات جديد في منطقة مزرعة الروية.
الخط ٣٢ج: تم تقليص المسار بين محطة حافلات الجافلية ومحطة حافلات السطوة. يمكن الآن للمسافرين المتجهين إلى السطوة الانتقال إلى الخط F27.
المسار C26: تم نقل موقف الحافلات من محطة حافلات الجافلية إلى موقف حافلات المترو ماكس 2.
المسار E16: ينتهي المسار الآن في محطة الحافلات الاتحادية بدلاً من السبخة.
المسار F12: تم اختصار الجزء الواقع بين دوار السطوة وحديقة الوصل وتحويل مساره عبر شارع الكويت.
F27: تم نقل موقف الحافلات من محطة حافلات الجافلية إلى موقف حافلات ماكس مترو رقم 2.
F47: تم تغيير مسار المسار داخل منطقة جبل علي الصناعية.
F54: تم توسيع المسار لتغطية المعسكر الجديد في منطقة جافزا الجنوبية.