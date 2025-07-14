دبي تُحدث شبكة حافلاتها: مسارات جديدة وتغطية أوسع لرحلات أسهل

هل تستقل الحافلة للتجول في المدينة؟ تأكد من مراجعة آخر تحديثات المسارات قبل الانطلاق.

تُجري هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من التحسينات على شبكة الحافلات العامة في الإمارة، بهدف جعل التنقل أكثر سلاسة وكفاءة. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين إمكانية الوصول، وتقليل أوقات السفر، وتوفير تغطية أفضل للخدمة في المناطق السكنية والصناعية والنامية الرئيسية.

في إطار التحديث، عُدِّلت عدة مسارات لتشمل نقاط وصول جديدة ومسارات مُحدَّدة عبر المناطق السكنية والصناعية. كما تتضمن التغييرات محطات حافلات جديدة في المجتمعات النامية، مما يضمن تواصلًا أفضل للمسافرين في الأحياء المتنامية.

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وتعكس هذه الخطوة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات لتبسيط خدمات النقل العام وتلبية احتياجات التنقل المتطورة لسكان دبي وزوارها.

تحديثات وتغييرات على العديد من خطوط الحافلات في دبي، بما في ذلك: