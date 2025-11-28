دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 بموكب وطني يجسد روح الوحدة والفخر

أعلنت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، عن تنظيم "موكب الاتحاد" في الثاني من ديسمبر احتفاءً بـعيد الاتحاد الرابع والخمسين.
ويُقام الحدث ضمن حملة شهر الوطن التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام.
تعكس هذه المبادرة التزام "براند دبي" بتعزيز المشاركة المجتمعية والاحتفال بروح الاتحاد من خلال فعاليات عامة آمنة وجذابة ومنظمة جيداً تجسد الهوية الوطنية ووحدة المجتمع.
سيكون موقع التجمع للموكب في مدينة دبي البحرية الساعة 3 مساءً، وسيمتد الموكب على شارع جميرا من تقاطع بيت الاتحاد إلى تقاطع برج العرب من الساعة 4 مساءً حتى 5:30 مساءً، ليقدم عرضاً نابضاً بالفخر الوطني وروح المجتمع.
سيدعم الحدث أكثر من 30 متطوعًا من هيئة تنمية المجتمع من خلال توزيع أكثر من 1,000 علم إماراتي على المشاركين. وأكد المنظمون على أهمية الالتزام بجميع الإرشادات والتدابير المعتمدة للسلامة لضمان سلامة المشاركين ومستخدمي الطرق.
قالت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي"، إن "الالتزام بالإرشادات المعتمدة للموكب المصرح به أمر أساسي لضمان سلامة جميع المشاركين وتقديم فعالية تعكس هوية دبي والإمارات الثقافية والاجتماعية".
وأشارت لجنة تأمين الفعاليات في دبي إلى أن الموكب الوطني يمثل فرصة للتعبير عن الوحدة والانتماء الوطني، مؤكدة التزامها "بتوفير بيئة آمنة لجميع المشاركين طوال الحدث وتشجيع الجمهور على المشاركة في الاحتفالات مع الالتزام بالتعليمات المرورية لضمان تجربة آمنة وسلسة".
وأكدت اللجنة أن الدوريات الشرطية ستنتشر على طول مسار الموكب لضمان انسيابية حركة المرور والسلامة، وحثت السائقين على الالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات والقوانين المرورية المعتمدة.
لضمان سلامة الجمهور وتنظيم موكب وطني ناجح في الثاني من ديسمبر، شدد المنظمون على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإرشادات.
يجب على المشاركين الانضمام فقط إلى المواكب المصرح بها والمعتمدة واتباع تعليمات الشرطة، والامتناع عن تشكيل مسيرات غير منظمة أو أداء حركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية. كما يجب على السائقين والركاب البقاء داخل المركبة أثناء سيرها، وعدم مغادرتها والمحرك في حالة التشغيل. ويجب المحافظة على النظافة وعدم رمي النفايات على الطريق.
يحظر تغطية نوافذ المركبات أو حجب الرؤية باستخدام الملصقات أو المظلات الشمسية التي تعيق الرؤية. كما يمنع استخدام بخاخات الرغوة أو أي منتجات احتفالية رذاذية سواء داخل المركبة أو خارجها.
لا يجوز أن تحمل المركبات عدداً من الركاب يفوق العدد المسموح به، ولا ينبغي أن يمد الركاب أجسامهم خارج النوافذ أو فتحة السقف. كما يُمنع إجراء أي تعديلات غير مرخصة على المركبات تؤثر في السلامة العامة.
يحظر على المشاركين إعاقة حركة المرور أو إغلاق الطرق، ويجب البقاء ضمن المسارات المخصصة دون تجاوز خطير أو القيادة على كتف الطريق. كما يمنع استخدام الملصقات أو الأعلام أو الشعارات غير اللائقة.
يُحظر استخدام الألعاب النارية، وكذلك إخفاء لوحات الأرقام أو تغيير لون المركبة دون تصريح. ولا يُسمح للركاب بالجلوس في مناطق غير مخصصة مثل صندوق الحمولة الخلفي. كما تُعد المركبات التي تصدر ضوضاء عالية أو تشغل موسيقى مرتفعة مخالِفة للتعليمات.
قد يؤدي عدم الالتزام بهذه المتطلبات إلى فرض عقوبات وفقاً للمرسوم رقم (30)، تتراوح بين غرامات من 10,000 درهم إلى 100,000 درهم، وحجز المركبة لأكثر من 90 يوماً، وتسجيل 24 نقطة سوداء، وربما تعليق رخصة القيادة.
يُشجَّع الجمهور على متابعة القنوات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات المتعلقة بالحدث.