دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 بموكب وطني يجسد روح الوحدة والفخر

يجب على المشاركين الانضمام فقط إلى المواكب المصرح بها والمعتمدة واتباع تعليمات الشرطة، والامتناع عن تشكيل مسيرات غير منظمة أو أداء حركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية. كما يجب على السائقين والركاب البقاء داخل المركبة أثناء سيرها، وعدم مغادرتها والمحرك في حالة التشغيل. ويجب المحافظة على النظافة وعدم رمي النفايات على الطريق.