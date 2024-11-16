دبي تحتفل بديوالي: حديقة زعبيل تتألق بألوان الثقافة الهندية

وفي حديثه خلال الفعالية، قال سودهير: "إن احتفال ديوالي هنا يدل على مدى عمق العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة. تحتفل هذه الدولة بالتنوع والشمول مع أكثر من 200 جنسية. ومن بين جميع المهرجانات الهندية، يعد ديوالي فريدًا من نوعه حيث يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد، متجاوزًا المناطق والأديان. إن رؤية الآلاف من الناس يحتفلون بديوالي هنا في دبي أمر مدهش حقًا ويشيد بالعلاقات النابضة بالحياة بين بلدينا".