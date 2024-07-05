دبي تحتضن مشروع سوق السيارات الأكبرعالمياً

وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإشراف سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، من المقرر أن يغطي السوق مساحة 20 مليون قدم مربع.

وسوف يقدم خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة ويتم ربطه بالأسواق العالمية من خلال شبكة موانئ دبي العالمية. كما سيستضيف فعاليات كبرى ومؤتمرات متخصصة في عالم السيارات.

ويأتي المشروع ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويله إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول عام 2033.

وسيتم ذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق وزيادة مبيعاته الحالية وربطه بـ 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية.