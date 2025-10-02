دبي تحتضن مستشفى العيون الطائر.. الوحيد عالمياً

تبدو مقدمة الطائرة نموذجية؛ حيث تواجه المقاعد على كلا الجانبين شاشة في المنتصف. ومع ذلك، فهذه المنطقة في الواقع عبارة عن "قاعة دراسية"، حيث يجلس أطباء العيون والمتخصصون للتعلم والتفاعل مع الجراحين في غرفة العمليات. وفي المنتصف، تقع غرفة الإدارة والمراقبة، وهي غرفة موجودة في أي عيادة رعاية صحية.