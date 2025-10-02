دبي تحتضن مستشفى العيون الطائر.. الوحيد عالمياً

للوهلة الأولى، تبدو هذه الطائرة متواضعة وعادية. لكن داخلها، يوجد مستشفى عيون يعمل بكامل طاقته، ويطير إلى دول مختلفة ويساعد في تدريب فرق رعاية العيون المحلية.
تبدو مقدمة الطائرة نموذجية؛ حيث تواجه المقاعد على كلا الجانبين شاشة في المنتصف. ومع ذلك، فهذه المنطقة في الواقع عبارة عن "قاعة دراسية"، حيث يجلس أطباء العيون والمتخصصون للتعلم والتفاعل مع الجراحين في غرفة العمليات. وفي المنتصف، تقع غرفة الإدارة والمراقبة، وهي غرفة موجودة في أي عيادة رعاية صحية.
مستشفى أوربس الطائر للعيون، وهو مستشفى عيون متنقل تم تحويله إلى طائرة شحن، ينقل ويدرّب فرقًا من أطباء العيون حول العالم لرفع مستوى الوعي بصحة العيون ودعم المستشفيات المحلية بشكل أفضل. هبطت الطائرة في الإمارات العربية المتحدة في 30 سبتمبر في جولتها الخيرية بدبي، وستغادر يوم الجمعة لمواصلة جهودها في دعم رعاية العيون.
لقد طارت الطائرة إلى 84 دولة، معظمها لا تملك البنية التحتية المناسبة اللازمة لعلاج مرضى العيون.
على مدار السنوات العشر الماضية، أجرى مستشفى العيون الطائر أكثر من 22.3 مليون فحص عيون، و436 ألف دورة تدريبية، و607 آلاف عملية جراحية منقذة للحياة وعلاجات بالليزر. ومؤخرًا، يستخدم المستشفى تقنية البث الجراحي ثلاثي الأبعاد وتقنية Cybersight، التي تُدرّب وتُرشد أخصائيي صحة العيون.