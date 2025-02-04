دبي تحتضن أكبر قمة عالمية للعدالة والمحبة والسلام

ومن بين الحائزين على جائزة نوبل للسلام الذين سيحضرون القمة "عبد الستار بن موسى" و"حسين عباسي" و"ليخ فاوسا" و"ليما غبوي" و"محمد فاضل محفوظ" و"موهان موناسينغ" و"نادية مراد" و"وداد بوشماوي"، و"أوسكار أرياس سانشيز" و"سي-آ-نييني جياباي يوه" والدكتورة "شيرين عبادي".