دبي تحتضن أكبر قمة عالمية للعدالة والمحبة والسلام
في شهر أبريل، تستقبل دبي 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام، ورؤساء دول، وأبطال رياضيين، وشخصيات سينمائية، وقضاة كبار، وأكثر من 2800 من قوات حفظ السلام في أكبر قمة في العالم للعدالة والمحبة والسلام.
ومن بين الحائزين على جائزة نوبل للسلام الذين سيحضرون القمة "عبد الستار بن موسى" و"حسين عباسي" و"ليخ فاوسا" و"ليما غبوي" و"محمد فاضل محفوظ" و"موهان موناسينغ" و"نادية مراد" و"وداد بوشماوي"، و"أوسكار أرياس سانشيز" و"سي-آ-نييني جياباي يوه" والدكتورة "شيرين عبادي".
,ستُقام النسخة الافتتاحية للقمة العالمية للعدالة والمحبة والسلام يومي 12 و13 أبريل في مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو، تحت شعار "كوكب واحد، صوت واحد: العدالة العالمية والمحبة والسلام".
ويرأس ضيف القمة، معالي الشيخ "نهيان مبارك آل نهيان" عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، الحدث الذي يهدف إلى جمع أصحاب الرؤى العالمية معاً.
وأكّد "حذيفة خوراكيوالا"، رئيس حركة "أنا حافظ سلام" ومنظم القمة، أن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح والسعادة كانت من العوامل الأساسية في اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث.
وأضاف: "هدفنا هو جمع أصحاب الرؤى العالمية على منصة مشتركة لتنمية عالم مدفوع بالعدالة والمحبة والسلام ... ستوحد هذه القمة المؤثرين والقادة العالميين من خلال المهمة المشتركة المتمثلة في تعزيز الانسجام العالمي".
وستتضمن القمة أيضاً تكريم 28 فرداً ومنظمة لإسهاماتهم في العدالة والمساواة والرحمة والسلام.
خلال القمة التي ستستمر يومين، سيتم إطلاق حركة تحت عنوان "أنا حافظ سلام" لتوحيد مليون حافظ سلام عبر الإنترنت بحلول 21 سبتمبر 2025.
وقال الدكتور "خوراكيوالا": "إن قوات حفظ السلام عبارة عن متطوعين ملتزمين بالسلام العالمي والوئام الشامل والعدالة".