دبي تحتضن"سايبوس 2029" المصرفي العالمي المرموق

ستستضيف دبي مؤتمر ومعرض وفعالية التواصل السنوية "سايبوس 2029" التي تنظمها جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، بحسب اتحاد مصارف الإمارات.
يُعد مؤتمر ومعرض سايبوس أحد أهم وأضخم الفعاليات، إذ يجمع آلاف المديرين التنفيذيين وصناع القرار ومقدمي التكنولوجيا وقادة الفكر من مختلف أنحاء القطاع لتبادل الخبرات والآراء. تُمكّن سويفت أكثر من 11,000 مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 200 دولة ومنطقة من ربط وتبادل المعلومات المالية بأمان وموثوقية، مما يُعزز التجارة والمعاملات المالية.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتم اختيارها من قبل القطاع المالي والمصرفي العالمي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. كما تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ إنشائه في عام 1978.
وقد أقيم هذا الحدث رفيع المستوى في العديد من المراكز المالية الدولية مثل سنغافورة وجنيف وتورنتو ولندن وأمستردام وبكين.
ويأتي اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029، في إطار الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودعم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "إن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 هو شهادة على المكانة البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي".
وأضاف أن هذا الاختيار يعكس أيضاً تقدير القطاع المالي والمصرفي العالمي لجهود دولة الإمارات ومبادراتها المبتكرة في تطوير وتبسيط المدفوعات، وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة آمنة وفعالة، بما يتماشى مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية على رأس أولوياته.
وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس اللجنة التوجيهية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات إن مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 يعد الحدث الدولي الأهم في مجال المدفوعات الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "إن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تُلبي احتياجات مختلف الجهات المعنية، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم المدفوعات، التي أُطلقت عام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتحسين تجربة المتعاملين. كما تُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطور التكنولوجي والابتكار والأمن في القطاع المصرفي والمالي".
قالت ماريان ديمارشي، الرئيسة التنفيذية لشركة سويفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يجمع مؤتمر سايبوس أقطاب القطاع المالي على نطاق غير مسبوق، ويسعدنا أن نعيد المؤتمر إلى دبي في عام 2029. تُعدّ الإمارة مركزًا ماليًا عالميًا حقيقيًا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون منصة مثالية للحوار والنقاشات النابضة بالحياة التي يشتهر مؤتمر سايبوس بتسهيلها كل عام".