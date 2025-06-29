دبي تحتضن"سايبوس 2029" المصرفي العالمي المرموق

قالت ماريان ديمارشي، الرئيسة التنفيذية لشركة سويفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يجمع مؤتمر سايبوس أقطاب القطاع المالي على نطاق غير مسبوق، ويسعدنا أن نعيد المؤتمر إلى دبي في عام 2029. تُعدّ الإمارة مركزًا ماليًا عالميًا حقيقيًا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون منصة مثالية للحوار والنقاشات النابضة بالحياة التي يشتهر مؤتمر سايبوس بتسهيلها كل عام".