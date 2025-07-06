دبي تحاورالمستقبل: بدء تجارب السيارات ذاتية القيادة في 2025 وإطلاق تجاري كامل في 2026

تستعد دبي لإدخال السيارات ذاتية القيادة إلى طرقها، حيث اتخذت الإمارة خطوة أخرى على الطريق قبل البدء في التجارب التجريبية للسيارات ذاتية القيادة في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو إطلاق خدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل في عام 2026.

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة بوني آي، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، لقيادة البرنامج التجريبي في الإمارة.

تقدم شركة Pony.ai، التي طورت مركباتها ذاتية القيادة من الجيل السابع بالتعاون مع عمالقة صناعة السيارات بما في ذلك Toyota وGAC وBAIC، أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة ومجموعة أجهزة استشعار قوية - تضم أجهزة الليدار والرادارات والكاميرات - لضمان الملاحة الآمنة والدقيقة في ظل ظروف الطرق والطقس المتنوعة.

كما تعاونت الشركة مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Tencent و Alibaba لدمج خدمات سيارات الأجرة الآلية في المنصات الرقمية اليومية مثل WeChat و Alipay، بهدف توفير الوصول السلس إلى حلول التنقل الذكية.

وتشكل التجارب المقبلة جزءاً من استراتيجية دبي الأوسع نطاقاً لتصبح رائدة عالمياً في مجال التنقل الذكي والنقل المستدام.