دبي تحاورالمستقبل: بدء تجارب السيارات ذاتية القيادة في 2025 وإطلاق تجاري كامل في 2026

تستعد دبي لإدخال السيارات ذاتية القيادة إلى طرقها، حيث اتخذت الإمارة خطوة أخرى على الطريق قبل البدء في التجارب التجريبية للسيارات ذاتية القيادة في وقت لاحق من هذا العام.
وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو إطلاق خدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل في عام 2026.
وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة بوني آي، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، لقيادة البرنامج التجريبي في الإمارة.
تقدم شركة Pony.ai، التي طورت مركباتها ذاتية القيادة من الجيل السابع بالتعاون مع عمالقة صناعة السيارات بما في ذلك Toyota وGAC وBAIC، أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة ومجموعة أجهزة استشعار قوية - تضم أجهزة الليدار والرادارات والكاميرات - لضمان الملاحة الآمنة والدقيقة في ظل ظروف الطرق والطقس المتنوعة.
كما تعاونت الشركة مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Tencent و Alibaba لدمج خدمات سيارات الأجرة الآلية في المنصات الرقمية اليومية مثل WeChat و Alipay، بهدف توفير الوصول السلس إلى حلول التنقل الذكية.
وتشكل التجارب المقبلة جزءاً من استراتيجية دبي الأوسع نطاقاً لتصبح رائدة عالمياً في مجال التنقل الذكي والنقل المستدام.
أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن جهود الهيئة المتواصلة لتوسيع شراكاتها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل 25% من جميع الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل النقل بحلول عام 2030.
وقال: "يساهم تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تكامل أنظمة النقل من خلال تسهيل حركة مستخدمي المواصلات العامة وتحسين الوصول إلى وجهاتهم النهائية، بما يتماشى مع استراتيجية الميل الأول والأخير. وسيعزز تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة جودة حياة سكان وزوار دبي، ويعزز السلامة المرورية، ويوفر راحة أكبر في التنقل اليومي في جميع أنحاء الإمارة".
وأضاف الطاير: "أصبح التنقل ذاتي القيادة واقعًا راهنًا. وتعمل الشركات العالمية الرائدة على تسريع تطوير التقنيات والبرمجيات التي تُشغّل المركبات ذاتية القيادة، بينما تعمل الحكومات، من خلال هيئات الترخيص والتنظيم المعنية، على توفير البنية التحتية اللازمة ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتمكين تشغيلها".
أكد الدكتور ليو وانج، المدير المالي لشركة Pony.ai، على الأهمية الإقليمية للشراكة.
وأضاف وانغ: "يُجسّد التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامنا بنشر تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الأسواق العالمية الاستراتيجية. ومن خلال مواءمة قدراتنا التكنولوجية مع القيادة الثاقبة لهيئة الطرق والمواصلات، فإننا نضع معايير أساسية لأنظمة النقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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