دبي أنظف مدينة عالمياً للعام السادس على التوالي

حافظت دبي على مكانتها كأنظف مدينة في العالم للعام السادس على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر "قوة المدن العالمية" (GPCI) الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة "موري" التذكارية في اليابان.
وقد حققت دبي نسبة رضا بلغت 100% في مؤشر نظافة المدينة ضمن محور "البيئة" في مؤشر قوة المدن العالمية، متفوقة بذلك على كبرى المدن العالمية التي خضعت للتقييم عبر مقاييس رئيسية للأداء الحضري.
يعكس هذا الإنجاز رؤية دبي طويلة الأمد لتطوير بيئة حضرية نظيفة وصحية ومستدامة تضع الإنسان ورفاهية المجتمع في صميم التخطيط والتطوير وإدارة المدينة.
كما يسلط الضوء على قدرة الإمارة في الحفاظ على معايير متقدمة للحياة الحضرية، مع تعزيز تنافسيتها العالمية كواحدة من أكثر مدن العالم جاذبية للعيش والعمل والزيارة.
ويُعد مؤشر قوة المدن العالمية أحد أبرز المعايير العالمية التي تقيّم التنافسية الحضرية من خلال ست وظائف أساسية: جودة الحياة، والبيئة، والاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وسهولة الوصول، وذلك بناءً على أكثر من 70 مؤشراً دولياً.
يعكس هذا التقدير الجهود المستمرة لبلدية دبي في تعزيز معايير الصحة العامة، وتحسين البيئة الحضرية، والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة من خلال عمليات النظافة المتكاملة، والتخطيط الحضري المستدام، والتطوير المستمر للمرافق العامة والحدائق والشواطئ والمساحات المجتمعية.
تتكامل هذه الجهود أيضاً مع "استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041"، التي تهدف إلى تقليل توليد النفايات من المصدر، وتحويل 100% من النفايات عن المرادم، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.
تضمن بلدية دبي حملة نظافة شاملة على مدار الساعة، مدعومة بأسطول حديث يضم 785 مركبة وآليات مخصصة ومعدات متخصصة، إلى جانب أكثر من 23,300 وحدة تخزين وجمع نفايات موزعة في جميع أنحاء المناطق السكنية والعامة.
ويُدار النظام من قبل 2,876 مهندس نظافة و280 من الكوادر الإشرافية والتفتيشية ضمن إطار تشغيلي متكامل. ويخدم النظام شبكة حضرية واسعة تغطي 2,400 كيلومتر من الطرق الرئيسية والسريعة، و1,419 كيلومتراً من المناطق الاستثمارية، و33.4 كيلومتراً من القنوات المائية، بالإضافة إلى الأسواق والشواطئ والمجمعات السكنية والمناطق الصناعية والمناطق الصحراوية.
تقود بلدية دبي أيضاً مبادرات رائدة في الإدارة المتكاملة للنفايات، أبرزها مبادرة "دائرة دبي"، التي تعزز تقليل النفايات وإعادة التدوير وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري من خلال المشاركة المجتمعية.
وتدير الهيئة "مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة"، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، إلى جانب مراكز إعادة التدوير المجتمعية الذكية والمنصات الرقمية المتقدمة التي تدعم المراقبة اللحظية واتخاذ القرارات التشغيلية عبر نظام مؤشر المدينة النظيفة.
كما تعمل أطر التعاون مع شركاء القطاع الخاص على تعزيز خدمات جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات السكنية، مدعومة بمبادرات المشاركة المجتمعية مثل برنامج "ساعة مع مهندس نظافة".