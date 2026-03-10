دبي أنظف مدينة عالمياً للعام السادس على التوالي

ويُعد مؤشر قوة المدن العالمية أحد أبرز المعايير العالمية التي تقيّم التنافسية الحضرية من خلال ست وظائف أساسية: جودة الحياة، والبيئة، والاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وسهولة الوصول، وذلك بناءً على أكثر من 70 مؤشراً دولياً.