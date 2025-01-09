دبي تتعاون مع شركة صينية لتسليم البضائع بطائرات الدرون

وفي غضون ذلك، أوضحت هيئة دبي للطيران المدني أن استخدام طائرات "الدرون" للأغراض الترفيهية لا يزال محظوراً في دبي. يأتي هذا بعد أن رفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة الحظر على استخدام طائرات "الدرون" بشكل فردي يوم الثلاثاء في ظل ظروف معينة.