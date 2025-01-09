دبي تتعاون مع شركة صينية لتسليم البضائع بطائرات الدرون
وقعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة "كيتا درونز" الصينية لتطوير عمليات التوصيل باستخدام طائرات "الدرون" في جميع أنحاء الإمارة.
وقالت هيئة دبي للطيران المدني إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها "تركز على تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن في أجواء دبي، بما يتماشى مع القوانين، واللوائح المحلية، والمعايير الدولية".
وعلى وجه الخصوص، سيركز التعاون بين هيئة دبي للطيران المدني وشركة "كيتا درونز" على: تقييم متطلبات البنية التحتية للمناطق المخصصة لطائرات "الدرون"، ومراجعة متطلبات المجال الجوي لهذه المناطق، وتقييم احتياجات السلامة والأمن لعمليات تسليم طائرات "الدرون" بشكل فعال وآمن في جميع أنحاء دبي.
وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن: "شركة "كيتا درونز" ملتزمة بإجراء عملياتها داخل المناطق المخصصة وفقاً لأنظمة هيئة دبي للطيران المدني".
وأضافت الهيئة أنها ستقدم الدعم اللازم لشركة "كيتا درونز": "بما في ذلك تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسريع إنشاء مسارات طيران جديدة لطائرات "الدرون" وتعزيز نمو اقتصاد الطيران المنخفض الارتفاع في دبي".
وأكدّ مدير عام هيئة دبي للطيران المدني "محمد عبدالله لنجاوي": "إننا نركز بشكل كبير على خلق بيئة جذابة لمثل هذه التقنيات الناشئة في مجال الطيران مع ضمان ملاءمة أطرنا التنظيمية التي تعزز السلامة والأمن مع تبسيط العمليات التشغيلية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية".
لا تزال غير مسموحة للاستخدام الترفيهي
وفي غضون ذلك، أوضحت هيئة دبي للطيران المدني أن استخدام طائرات "الدرون" للأغراض الترفيهية لا يزال محظوراً في دبي. يأتي هذا بعد أن رفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة الحظر على استخدام طائرات "الدرون" بشكل فردي يوم الثلاثاء في ظل ظروف معينة.
وأرسلت هيئة دبي للطيران المدني إشعاراً إلى بعض السكان يوم الأربعاء مشيرة إلى أن: "استخدام طائرات "الدرون" للاستخدام الترفيهي لا يزال معلقاً في دبي حتى إشعار آخر".
وتحدثت صحيفة "خليج تايمز" إلى موظفي خدمة العملاء في هيئة دبي للطيران المدني الذين أكدوا أن تعليق استخدام طائرات "الدرون" للاستخدام الترفيهي لا يزال قائماً.
ودعت هيئة دبي للطيران المدني الجمهور إلى الالتزام التام بقوانين الإمارة والبقاء على اطلاع دائم عبر قنواتها الرسمية.