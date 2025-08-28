دبي تتصدى للاحتيال الإلكتروني وتحمي المتسوقين من السلع المقلدة

مع نمو التجارة الإلكترونية، ازدادت رسائل الاحتيال والإعلانات الكاذبة، وفقًا لمسؤول محلي. ولذلك، تبذل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودًا حثيثة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في المدينة وضمان حصولهم على حقوقهم.
قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "أصبح الناس مبتكرين للغاية في الاحتيال على الآخرين واستغلالهم بطرق غير قانونية، لذا علينا تذكير مستهلكينا بمعرفة حقوقهم، والتأكد من قراءتها بعناية، وخاصة عند الشراء عبر الإنترنت، ومعرفة من يشترون منه ومن يتفاعلون معه. نطلب منهم التحقق من سمعة الشركة، واستخدام روابط الدفع المعتمدة دائمًا، وعدم طلب أي كلمات مرور لمرة واحدة منهم. فنحن نحرص دائمًا على حماية عملائنا".
تحدث أهلي عن أهمية تعزيز الثقة في قطاع التجزئة خلال فعالية CX Evolve، التي نظمتها صحيفة خليج تايمز. جمعت الفعالية نخبة من أبرز القادة وصناع القرار في المنطقة، ممن يُعيدون تعريف تجربة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن الإدارة تسعى إلى طرق مبتكرة - مثل العمل مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي - لتثقيف عملائها حول مواضيع مختلفة بما في ذلك أسعار المنتجات، وأماكن شرائها، ومن هم البائعون المرخصون.
وفقًا لأهلي، فإن تجربة تسوق سيئة واحدة قد تُدمر الثقة وتُلحق الضرر ليس فقط بالعلامة التجارية، بل بالمنظومة الأوسع. وأضاف: "الثقة ركيزة أساسية لتجربة العملاء اليوم، لا سيما في عصر يقوده التحول الرقمي".
وأوضح أن إدارته عملت بجد لبناء هذه الثقة والحفاظ عليها من خلال التسعير الشفاف والحفاظ على معايير عالية للجودة والتسليم في الوقت المحدد وهي العملية التي تستغرق الكثير من الجهد والوقت.
ومن الطرق الأخرى التي تتبعها الدائرة لبناء الثقة، مكافحة المنتجات المقلدة. وقال: "من خلال حملات منتظمة، نثقف الناس بشأن المنتجات المقلدة لأنها تضرّ بالعلامات التجارية بشكل كبير. ونتعاون مع العلامات التجارية المسجلة لدينا، خاصةً، لمعالجة أي مشاكل تواجهها في بيع منتجاتها دون ترخيص في دبي".
وأضاف أن المنتجات المقلدة عند اكتشافها يتم مصادرتها وتغريم مرتكبيها حسب خطورة جريمتهم.
وأضاف أهلي أنه تم وضع العديد من اللوائح المبتكرة في دبي لحماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة صحية لضمان التنافسية الصحية والممارسات العادلة في جميع أنحاء الصناعة.
عند صياغة السياسات، نهدف دائمًا إلى تسهيل امتثال الشركات، وفي الوقت نفسه، تسهيل فهم المستهلكين لحقوقهم وحمايتها وضمان حصولهم عليها عند التعامل معها، وقال. "أنشأنا مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة لأن التجارة العادلة أصبحت محورًا رئيسيًا لدبي. لنضمن تنافسية السوق، وازدهار تجار التجزئة والمستثمرين في دبي، مما يضمن نموًا مستدامًا لجميع العاملين في هذا القطاع."
كما أن تركيزنا ينصب على بناء نظام بيئي مرن ينسق بين التحول الرقمي والتحول نحو التجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك وحمايته.