دبي تتصدى للاحتيال الإلكتروني وتحمي المتسوقين من السلع المقلدة

قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "أصبح الناس مبتكرين للغاية في الاحتيال على الآخرين واستغلالهم بطرق غير قانونية، لذا علينا تذكير مستهلكينا بمعرفة حقوقهم، والتأكد من قراءتها بعناية، وخاصة عند الشراء عبر الإنترنت، ومعرفة من يشترون منه ومن يتفاعلون معه. نطلب منهم التحقق من سمعة الشركة، واستخدام روابط الدفع المعتمدة دائمًا، وعدم طلب أي كلمات مرور لمرة واحدة منهم. فنحن نحرص دائمًا على حماية عملائنا".