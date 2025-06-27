دبي تتصدى للإدمان:حملة مجتمعية لكسر الصمت ودعم التعافي

أطلقت شرطة دبي حملة توعية عامة واسعة النطاق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بهدف معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات وإدمانها.

تركز المبادرة متعددة الأطراف، والتي أقيمت في مراكز التسوق الرئيسية في المدينة، على الكشف المبكر ومحاربة الوصمة وتسهيل الوصول إلى العلاج للفئات الضعيفة.

شارك في الحملة أكثر من 600 ألف شخص في دبي هيلز مول وحده العام الماضي، مع وصول آلاف آخرين عبر فعاليات في مردف سيتي سنتر وبرجمان وريف مول. وقد جمعت جهود التوعية جمارك دبي، وجهاز أمن الدولة، وهيئة الصحة بدبي، ومستشفيات الصحة النفسية، ومراكز إعادة التأهيل الميدانية لمواجهة ما وصفه المسؤولون بتحدي الصحة العامة المتنامي.

وقال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي: "الإدمان لا يفرق بين الناس".

"الإدمان قد يظهر لدى الموظفين أو الطلاب أو الأهالي وحتى الزوّار. ولهذا فإن اتخاذ إجراءات وطنية منسقة، تشمل التوعية ومسارات علاجية آمنة، يُعدّ أمراً بالغ الأهمية."

"وكان من بين الحالات الأكثر حساسية التي طُرحت تلك المتعلقة بأمهات يُعانين من الإدمان. وقد شددت الجهات المختصة على صعوبة اكتشاف هذه الحالات الهشة وضمان تقديم العلاج لهن بطريقة تحفظ كرامتهن ولا تزيد من معاناتهن النفسية."

وأضاف: "لا نركز فقط على ضبط الحالات، بل على التوعية والتدخل المبكر والرعاية المُنسَّقة. إن إيجاد المكان المناسب ووضع بروتوكول قوي لقضايا الإدمان، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالأطفال، يُعدّ أولوية وطنية".

وتضمنت الحملة ورش عمل تفاعلية ومحاضرات عن بعد واستشارات عامة ومسابقات إبداعية استهدفت فئات مجتمعية مختلفة من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين والعاملات المنزليات والقادمين عبر المطارات.

أفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن دبي هيلز مول وحده استقطب أكثر من 619,724 مستفيداً خلال حملاته التوعوية في عام 2024، بينما بلغ عدد المشاركين في الفعاليات المشتركة بين مردف سيتي سنتر ودبي مول 14,567 شخصاً. وتؤشر هذه الأرقام إلى تزايد وعي المجتمع بأهمية التثقيف في مجالي الإدمان والصحة النفسية.

شكّلت مراكز العلاج مثل "إرادة" ومستشفى الأمل للصحة النفسية محوراً رئيسياً في جهود التوعية لهذا العام. كما شهدت هذه المراكز تزايداً في عدد الأفراد الذين يطلبون المساعدة، غالباً بفضل دعم أفراد العائلة وتدخلهم.

قال الدكتور عمار حامد البنا، مدير مستشفى الأمل: "إن وصمة العار المرتبطة بالإدمان تتراجع تدريجياً، وهذا أمرٌ مُشجع". وأضاف: "يتقدم المزيد من العائلات بطلب المساعدة مُبكراً، مما يُساعدنا على تقديم الدعم في الوقت المناسب والحد من الأضرار طويلة الأمد".

وأوضح أن علاج إدمان الكحول من أصعب التحديات، ليس فقط لأنه متاح بسهولة، بل لأن أعراض الانسحاب قد تكون قاتلة إذا لم تُدار طبياً. كما أن الأفيونات والمنشطات لا تزال من أكثر المواد شيوعاً بين حالات الإدمان التي تصل إلى المستشفيات والعيادات.

أفاد مركز إرادة، أحد أبرز مراكز التأهيل في دولة الإمارات، بتحقيق نسبة نجاح بلغت 43% في الحالات التي تم علاجها. كما أكدت جمارك دبي على دورها المتطوّر في مكافحة الإدمان، والذي يتجاوز المصادرات والتفتيشات التقليدية.

وقال متحدث باسم المركز: "هذه النسبة تؤكد أن العلاج المتخصص والدعم المجتمعي قادران على تغيير حياة الأشخاص. لكنه طريق طويل، وليس حلًا لحظياً".

قال أحد كبار ممثلي الجمارك: "تلعب هيئات الرصد الميداني، مثل هيئاتنا، دوراً محورياً في الكشف المبكر عن المخدرات. ولكن إلى جانب عمليات الضبط، أصبحنا الآن جزءاً من جهد أوسع لدعم العلاج وإعادة الإدماج. لم تهدف حملة هذا العام إلى رفع مستوى الوعي فحسب، بل إلى إشراك الجمهور بفعالية في صياغة المبادرات المستقبلية. دُعي أفراد المجتمع للمساهمة بأفكارهم وطرح أسئلتهم والحصول على استشارات فورية، مما يجعل الوقاية والتعافي مسؤولية مشتركة."