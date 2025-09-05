دبي تتصدى لظاهرة الكتابة على الجدران بطلاء أكثر من 200 جدار

كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في الحملة، مشيرين إلى ما شعروا به من رضا شخصي لكونهم جزءًا من مبادرة تشجع على التعاون المجتمعي، وتحفّز المسؤولية المدنية، وتغرس الفخر الجماعي. وبالإضافة إلى إعادة طلاء الجدران، تؤدي المبادرة أيضًا دورًا توعويًا، من خلال تسليط الضوء على الأثر السلبي للكتابة العشوائية غير القانونية، وتشجيع التعبير الفني المسؤول عبر قنوات رسمية ومعتمدة.