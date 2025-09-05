دبي تتصدى لظاهرة الكتابة على الجدران بطلاء أكثر من 200 جدار

كثّفت سلطات دبي جهودها لتغطية الكتابات العشوائية على الجدران في أنحاء الإمارة، وذلك من خلال إعادة طلاء الجدران المشوّهة بالكتابة ضمن مبادرة مجتمعية يقودها فريق من بلدية دبي.
منذ إطلاق المبادرة، ساهم أكثر من 60 متطوعًا مع فرق البلدية في إعادة طلاء أكثر من 200 جدار.
يُعتبر الرسم على الجدران عملاً من أعمال التخريب وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات، عندما يتم دون إذن مسبق. ويواجه المخالفون غرامات تتراوح ما بين 500 درهم إلى 10,000 درهم، إضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل لعام كامل. وفي الحالات المشددة مثل التخريب الجماعي، قد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات. تعكس هذه العقوبات مدى جدية تعامل الدولة مع الأفعال التي تشوّه الممتلكات العامة والخاصة، وتخريب التناغم الحضري، وتؤثر على صورة المدينة على الصعيد الدولي.
إلى جانب تطبيق القوانين، اختارت بلدية دبي نهجًا استباقيًا وإيجابيًا لاستعادة جمالية البيئة العمرانية في المدينة. وأكد المهندس عبدالعزيز البلوشي، مدير قسم رقابة المباني في بلدية دبي، أهمية إشراك المجتمع في الحفاظ على جاذبية المظهر العام للمدينة.
وأوضح أنه تم وضع خطة عمل شاملة لتحديد الجدران المتضررة من الرسوم العشوائية، مع أخذ عينات ألوان من الجدران الأصلية لضمان الاتساق في إعادة الطلاء. ويضمن ذلك أعلى معايير الجودة، بما يحقّق تطلعات السكان وأصحاب المصلحة.
لقد استُقبلت المبادرة بترحيب كبير من السكان ومالكي العقارات، حيث يرونها خطوة عملية لإعادة المظهر الجمالي للأحياء، وفي الوقت نفسه تعزيز التزام بلدية دبي بحماية طابع المدينة.
كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في الحملة، مشيرين إلى ما شعروا به من رضا شخصي لكونهم جزءًا من مبادرة تشجع على التعاون المجتمعي، وتحفّز المسؤولية المدنية، وتغرس الفخر الجماعي. وبالإضافة إلى إعادة طلاء الجدران، تؤدي المبادرة أيضًا دورًا توعويًا، من خلال تسليط الضوء على الأثر السلبي للكتابة العشوائية غير القانونية، وتشجيع التعبير الفني المسؤول عبر قنوات رسمية ومعتمدة.
تتوافق هذه المبادرة بشكل وثيق مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 "عام المجتمع"، الهادف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع المشاركة المدنية، ونشر ثقافة التطوع على مستوى الوطن.
ولا يقتصر برنامج بلدية دبي على معالجة تحدٍ حضري عملي فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف الإمارة في مجال الاستدامة والتنمية، وضمان بقاء الأحياء نابضة بالحياة، مرحِّبة ومنسجمة من الناحية البصرية.
رغم أن الرسم على الجدران دون تصريح ما يزال جريمة يعاقب عليها القانون، فإن دبي وفّرت قنوات قانونية للتعبير الفني من خلال منصات مثل مهرجان سكة الفني، وفعالية دبي كانفاس، ومشاريع الجداريات المجتمعية التي تقرها "دبي للثقافة".
وغالبًا ما تحظى هذه المبادرات بدعم حكومي، وتوفّر فضاءات للفنانين لإنشاء الجداريات والفن المجتمعي بصورة قانونية ومنظمة.