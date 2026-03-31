دبي تتخطى منخفض "العزم": بنية تحتية ذكية وإدارة استباقية تصنع الفارق

أعلنت بلدية دبي عن إتمام تعاملها مع تأثيرات الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة ضمن منخفض "العزم"، وذلك عبر منظومة تشغيلية استباقية ركزت على ضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية. وأكدت البلدية أن كفاءة التعامل مع التحديات المناخية جاءت نتيجة تكامل الإدارة الذكية للمدينة مع الجاهزية الميدانية، مما عزز مرونة دبي في مواجهة الحالات الطارئة.
استجابة ميدانية وتقنية
شملت المنظومة التشغيلية تجهيز فرق متخصصة ضمت نحو 3,500 فرد، من بينهم مهندسون ومشرِفون وعمال ميدانيون ومنقذون، ساندتهم قوة لوجستية مكونة من 1,210 معدة وآلية متطورة، منها صهاريج لسحب المياه ومضخات ثابتة ومتحركة وآليات ثقيلة. وعلى الصعيد التقني، استقبلت البلدية أكثر من 15 ألف مكالمة و8,466 محادثة عبر نظام "فارس" الذكي، حيث تم التعامل بنجاح مع 4,325 بلاغاً شملت تجمعات المياه وسقوط الأشجار ونظافة الطرق في 249 منطقة.
كفاءة تصريف الأمطار
وأوضحت الأرقام الرسمية أن البنية التحتية لتصريف الأمطار تعاملت مع ما يزيد على 12 مليون متر مكعب من المياه، جرى ضخها عبر محطات التصريف والنفق العميق، بالإضافة إلى الجهود الميدانية للصهاريج الجوالة. وتعتمد دبي في هذا الإطار على شبكة ضخمة تمتد لـ 4.9 ملايين متر طولي، وتضم 124 ألف مصرف و47 ألف غرفة تفتيش، وهي منظومة مصممة لتصريف أكثر من 94% من مياه الأمطار بفاعلية عالية.
مراحل العمل والتعافي
من جانبه، أكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في بلدية دبي، أن خطة العمل ارتكزت على ثلاثة مستويات بدأت بالاستعداد الاستباقي قبل المنخفض، ثم الاستجابة الفورية للبلاغات وتفعيل خطط الطوارئ، وصولاً إلى مرحلة التعافي. وأشار المرزوقي إلى أن الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين أثبتت أن دبي مدينة مرنة تضع جودة حياة الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار.
إعادة تأهيل المرافق العامة
وفيما يخص المرافق الترفيهية، تمكنت الفرق الميدانية من إعادة فتح الشواطئ العامة في غضون 6 ساعات فقط من انحسار الحالة الجوية، بينما استأنفت الحدائق استقبال زوارها في أقل من 24 ساعة. وشملت أعمال التعافي إزالة أكثر من 159 شجرة متساقطة ورفع آلاف الكيلوجرامات من النفايات والمخلفات النباتية، مع استمرار عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها لضمان انسيابية الحركة المرورية في كافة طرق الإمارة.