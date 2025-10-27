دبي تتجه لخفض النفايات للفرد من 2.2 إلى 1.76 كجم يومياً

حددت دبي هدفًا طموحًا لخفض إنتاج النفايات من 2.2 كيلوغرام للشخص الواحد يوميًا إلى 1.76 كيلوغرام، كجزء من مبادرة "دائرة دبي" التي أطلقتها حديثًا - وهو برنامج على مستوى المدينة تقوده بلدية دبي لتعزيز الوعي البيئي ودفع التحول نحو اقتصاد دائري من خلال إدارة النفايات المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تعاني فيه الإمارة من أحد أعلى معدلات إنتاج النفايات للفرد في العالم، إنتاج حول ١٣ ألف طن من النفايات يوميًا. من خلال مبادرة "سيركل دبي"، تهدف الجهات المعنية إلى الحد من إنتاج النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جميع القطاعات.

كجزء من البرنامج، تم زيادة عدد صناديق إعادة التدوير الذكية سيتم تركيبها في المناطق العامة والسكنية، في حين سيتم توزيع حاويات التجميع على المؤسسات لتشجيع فرز النفايات من المصدر.

وتؤكد دائرة دبي التزام الإمارة الأوسع نطاقاً بالاستدامة والابتكار والعمل البيئي الذي يقوده المجتمع، مما يضع دبي في صدارة العالم في ممارسات الاقتصاد الدائري.

وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" على هامش إطلاق المشروع، قال المهندس محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي:

تندرج مبادرة "دائرة دبي" ضمن استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041. وقد أُطلقت هذه المبادرة لأن دبي تُعدّ من بين أعلى المدن العالمية من حيث إنتاج النفايات للفرد. وبينما تُعدّ المدينة بالفعل من أنظف مدن العالم، نسعى الآن إلى التركيز على تقليل إنتاج النفايات وتحسين إعادة التدوير من المصدر.

"هدفنا هو خفض إنتاج النفايات اليومية من 2.2 كجم للشخص الواحد إلى 1.76 كجم للشخص الواحد."

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى خفض النفايات بنسبة 18% بحلول عام 2041 وتحقيق تحويل 100% من النفايات الصلبة بعيداً عن مكبات النفايات، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33).قال الريس: "لم تعد النفايات مجرد نفايات، بل أصبحت موردًا. نريد لمجتمع دبي أن يفصل النفايات بشكل صحيح، لنتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، ونستخرج القيمة من النفايات البلدية".

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل بلدية دبي على تعزيز الشراكات مع تسعة قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم والتجارة والعقارات، بدعم من كيانات رئيسية مثل دبي القابضة وإعمار.

وأضاف الريّس: "المشاركة المجتمعية ضرورية لتحقيق أهدافنا. فمع النمو السكاني والتوسع العمراني في دبي، نحرص على عدم ازدياد إنتاج النفايات بنفس المعدل. ومشروع "دائرة دبي" هو خارطة طريقنا لتحقيق هذا التوازن".

