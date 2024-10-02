دبي تتجنب الزحام السياحي بخطط مدروسة وتنوع المعالم

فعلى سبيل المثال، تستقبل البندقية ما بين 2.5 إلى 3 ملايين زائر، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 50,000 نسمة، بينما تستقبل برشلونة 32 مليون زائر مع عدد سكان يبلغ 1.6 مليون نسمة. أمّا سانتوريني في اليونان فيبلغ عدد سكانها 15.500 نسمة، لكنها تستقبل 2 مليون زائر، منهم 800 ألف زائر على متن السفن السياحية. وعلى نحو مماثل، تستقبل أيسلندا البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة 2 إلى 3 ملايين زائر.