دبي تتجنب الزحام السياحي بخطط مدروسة وتنوع المعالم
يؤكد خبراء السياحة أن دبي، المدينة التي تعد وجهة عالمية للسياحة، لن تواجه مشكلة الزحام السياحي، بفضل التخطيط المدروس الذي يتيح تنوع المعالم في مواقع متعددة، المدينة تواصل ابتكار نفسها، مما يمثل أحد أبرز نقاط قوتها.
وفي هذا الإطار، قالت "أرادانا كوالا"، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أبتاميند بارتنرز" (Aptamind Partners): "دبي ليست عرضة لزحام السياح. فقد أظهرت المدينة كفاءة في تجنب تجمع الناس في مناطق محددة. في البندقية، يرغب كل سائح في القيام برحلة على متن جندول، إلا أنّ سعة القناة محدودة ويمكنها استيعاب عدد محدود من الجنادل دون حدوث ازدحام".
وأضافت أن "دبي مدينة كبيرة ومتطورة للغاية وتتمتع ببنية تحتية ممتازة، والمعالم السياحية موزعة بشكل جيد في جميع أنحاء المدينة، وتتوفر خيارات الترفيه في كل منطقة ولا يوجد زحام في نقطة معينة. على عكس البندقية وبرشلونة، حيث تتركز المشكلة في المناطق السياحية الرئيسية، في حين تبقى مناطق أخرى من المدينة شبه فارغة."
جاءت تصريحات "كوالا" خلال قمة المستقبل للضيافة التي أقيمت في مدينة جميرا.
في الوقت الحالي، تشير الدراسات إلى أن حوالي 93 مدينة في أكثر من 60 دولة تعاني من الزحام السياحي، حيث تلعب المدن الأوروبية الأصغر حجماً دوراً في تفاقم هذه الظاهرة.
فعلى سبيل المثال، تستقبل البندقية ما بين 2.5 إلى 3 ملايين زائر، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 50,000 نسمة، بينما تستقبل برشلونة 32 مليون زائر مع عدد سكان يبلغ 1.6 مليون نسمة. أمّا سانتوريني في اليونان فيبلغ عدد سكانها 15.500 نسمة، لكنها تستقبل 2 مليون زائر، منهم 800 ألف زائر على متن السفن السياحية. وعلى نحو مماثل، تستقبل أيسلندا البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة 2 إلى 3 ملايين زائر.
بالمقابل، تستقبل دبي، التي يقدر عدد سكانها بـ3.6 مليون نسمة، نحو 17.1 مليون زائر سنوياً. ويعكس تنوع المدينة وعرضها السياحي الواسع وبنيتها التحتية المتطورة بعدها عن مشكلة الزحام. كما تخطط دبي لإنشاء مراكز حضرية جديدة لضمان عدم تزاحم الناس والمركبات في منطقة واحدة.
واتفق "جيه إس أناند"، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق "ليفا، مع وجهة نظر "كوالا".
وقال: "لا أرى أي زحام سياحي في دبي. حيث تتمتع المدينة بالتوازن المثالي بين عدد السياح والبنية التحتية التي تدعم ذلك. أمّا الزحام السياحي فيمكن ملاحظته في أماكن مثل روما، حيث يواجه الزوار صعوبة في التنقل. بينما تتمتع دبي بتخطيط متقن."
تجدر الإشارة إلى أن الزحام السياحي يحدث عندما يتجمع عدد كبير من الزوار في منطقة واحدة، مما يؤثر سلباً على السكان والبيئة والموارد الطبيعية. كما يشكل ضغطاً كبيراً على هذه الموارد، مما يعيق الحياة اليومية للمقيمين بسبب الازدحام وارتفاع تكاليف المعيشة.
دبي قادرة على استقبال المزيد من السياح
أفادت "أرادانا كوالا" بأن دبي تتمتع بالقدرة على استيعاب عدد أكبر من السياح، مشيرة إلى الإمكانيات التي تمتلكها المدينة والتي تسهم في خلق وجهة جذابة قادرة على تحقيق نمو كبير.
وأوضحت: "علينا أن ندرك أن حكومة الإمارات قامت بعمل متميز من خلال العديد من المبادرات الفعالة. تعتبر رأس الخيمة وجهة فريدة بحد ذاتها، بينما يميل الباحثون عن عطلات تتوافق مع الشريعة للذهاب إلى الشارقة. لكل إمارة عروض جذابة تميزها. كما أن شركات الطيران مثل "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" تسهل التنقل بشكل ممتاز، مما يسمح لي بالوصول إلى دبي ثم المغادرة من أبوظبي. حيث تعتبر هذه التجربة سلسة وفعالة للسياح."
وأشادت "كوالا" بدبي كأفضل وجهة تسويقية عالمياً، حيث إن المدينة تفي بما تعد به من تجارب.
وأضافت: "الإبداع الذي يتبناه صناع القرار في دبي مثير للإعجاب، حيث يلبي احتياجات الأسواق الكبيرة والمكلفة على حد سواء. فهناك ما يناسب أذواق الجميع. دبي دائماً في الصدارة عندما يتعلق الأمر بالتسويق وخلق المعالم والتجارب. إذا استمرت المدينة في تطوير معالم جديدة بنفس الوتيرة، فلا أعتقد أننا سنواجه مشكلة في الزحام السياحي."