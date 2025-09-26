دبي تتألق باحتفالات مهرجان "كعكة القمر الصيني"

ومن بين الحرف الأخرى التي عُرضت كانت صناعة الأكياس العطرية الصينية، والتي تُعتبر جزءًا من فن البخور وكانت تُعتقد أنها تجلب الحظ الجيد. كما كانت وسيلة للتعبير عن الاهتمام العاطفي. وقالت زو: "في الأزمنة القديمة، إذا أعجب فتى وفتاة ببعضهما، تصنع الفتاة حقيبة جميلة للصبي، وهذا يعني: أنا معجبة بك. لا نقول ذلك بالكلمات، بل نُظهره بالفعل".