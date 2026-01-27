دبي تُبهر العالم بشارع الذهب

في الفترة من 2024 إلى 2025، صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما قيمته تقريباً 53.41 مليار دولار من الذهب. وشمل الشركاء التجاريون الرئيسيون كلاً من سويسرا، والمملكة المتحدة، والهند، وهونغ كونغ، وتركيا. كما احتلت الدولة المرتبة الثانية كأكبر وجهة لتجارة الذهب الفعلي في العالم.