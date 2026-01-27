دبي تُبهر العالم بشارع الذهب

ستحصل دبي على أول "شارع ذهبي" في العالم، وهو شارع سيتم تشييده باستخدام الذهب، وذلك في "منطقة الذهب" بالإمارة.
وبينما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد، فقد جاء هذا الإعلان مع إطلاق شركة "إثراء دبي" رسمياً لـ "منطقة الذهب"، المصممة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لتجارة المجوهرات.
أرقام وحقائق
في الفترة من 2024 إلى 2025، صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما قيمته تقريباً 53.41 مليار دولار من الذهب. وشمل الشركاء التجاريون الرئيسيون كلاً من سويسرا، والمملكة المتحدة، والهند، وهونغ كونغ، وتركيا. كما احتلت الدولة المرتبة الثانية كأكبر وجهة لتجارة الذهب الفعلي في العالم.
منطقة دبي للذهب
تُعد المنطقة، التي وُصفت بأنها "موطن الذهب" الجديد في الإمارة، وجهة تجمع كل ما يتعلق بالذهب والمجوهرات تحت سقف واحد، بما في ذلك:
قطاع التجزئة.
تجارة السبائك.
تجارة الجملة والاستثمار.
تضم منطقة دبي للذهب أكثر من 1,000 تاجر تجزئة عبر قطاعات مختلفة تشمل العطور، ومستحضرات التجميل، والذهب، ونمط الحياة.
ومع وجود علامات تجارية رائدة مثل "مجوهرات الجوهرة"، و"مالابار للذهب والألماس"، و"الرميزان"، و"تانيشك للمجوهرات"، أعلنت "جوهر اللوكاس" عن خطط لافتتاح متجر رئيسي بمساحة 24,000 قدم مربعة، ليكون الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط.