دبي تبني أول فيلا روبوتية بالكامل في العالم

في مدينة تشتهر بارتفاع مبانيها في رمشة عين، خاضت بلدية دبي تحدي بناء أول فيلا سكنية في العالم تُبنى بالكامل باستخدام أنظمة البناء الروبوتية. وستُنفذ هذه المبادرة العالمية من خلال تحالف محلي ودولي تقوده الهيئة، ويضم أكثر من 25 شركة تكنولوجيا متقدمة ومؤسسة أكاديمية.
سيتم تنفيذ مشروع الفيلا الجديد بالشراكة مع شركتي "زاكوا فينتشرز" ومجموعة "وورث"، وبمشاركة شركات متخصصة في روبوتات البناء إلى جانب مقاولين محليين وشركات هندسية.
جاء هذا الإعلان خلال فعالية شهدت تفعيل مركز أبحاث وابتكارات البناء (وادي كونتك 04) بالشراكة مع "إكسبو سيتي دبي"، وذلك عقب توقيع اتفاقية لإنشاء مركز مخصص للابتكار والبحث في مواد وأنظمة وتقنيات البناء. ويهدف المركز إلى دعم تطوير الجيل القادم من حلول البناء والأنظمة الحضرية والبنية التحتية لمدن المستقبل.
وخلال الفعالية، أطلقت بلدية دبي أيضاً "تقرير تكنولوجيا البناء العالمي" بالتعاون مع "زاكوا فينتشرز". ويحلل التقرير الاعتماد العالمي المتزايد لتقنيات البناء، ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع 30 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي قدره 17.5 في المئة. كما يحدد التقرير نقص العمالة كأحد أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه صناعة البناء العالمية، مما يدفع بزيادة الاستثمار في تقنيات مثل الروبوتات والتصنيع المضاف. كما يسلط الضوء على أبرز التقنيات التي تشكل ملامح القطاع، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا البنية التحتية، والبناء المسبق الصنع.
كما أطلقت بلدية دبي، بالتعاون مع "شوبا العقارية"، استراتيجية 70-70 لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل 70 في المئة من أعمال البناء إلى التصنيع خارج الموقع، مع تحقيق أتمتة بنسبة لا تقل عن 70 في المئة داخل المصانع بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز الجودة والكفاءة والاستدامة عبر القطاع. وخلال الفعالية، ناقش شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشركات الناشئة في تكنولوجيا البناء، الفرص والتحديات داخل منظومة البناء، ورسموا خارطة طريق لتطوير تكنولوجيا البناء تحت قيادة الهيئة. كما أعلنت البلدية عن اعتماد "شركة الدولة الصينية للهندسة الإنشائية" لنظام البناء الوحدوي الخاص بها، مما يمثل علامة فارقة جديدة في معايير وممارسات البناء الذكي في دبي. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد شركة "أمانة" أنظمة البناء الوحدوي لتطوير مساحات عمل مشتركة للشباب ضمن المرافق العامة، لتوفير بيئات عمل مرنة ومتكاملة.
