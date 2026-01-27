دبي تبني أول فيلا روبوتية بالكامل في العالم

كما أطلقت بلدية دبي، بالتعاون مع "شوبا العقارية"، استراتيجية 70-70 لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل 70 في المئة من أعمال البناء إلى التصنيع خارج الموقع، مع تحقيق أتمتة بنسبة لا تقل عن 70 في المئة داخل المصانع بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز الجودة والكفاءة والاستدامة عبر القطاع. وخلال الفعالية، ناقش شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشركات الناشئة في تكنولوجيا البناء، الفرص والتحديات داخل منظومة البناء، ورسموا خارطة طريق لتطوير تكنولوجيا البناء تحت قيادة الهيئة. كما أعلنت البلدية عن اعتماد "شركة الدولة الصينية للهندسة الإنشائية" لنظام البناء الوحدوي الخاص بها، مما يمثل علامة فارقة جديدة في معايير وممارسات البناء الذكي في دبي. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد شركة "أمانة" أنظمة البناء الوحدوي لتطوير مساحات عمل مشتركة للشباب ضمن المرافق العامة، لتوفير بيئات عمل مرنة ومتكاملة.