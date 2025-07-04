دبي تُبسط حلم التملك: برنامج جديد يفتح الأبواب أمام مشتري المنازل للمرة الأولى

"برنامج المشتري الأول للمنزل" يهدف إلى توسيع نطاق الوصول، وتخفيف ضغوط الأسعار، وتنويع ملكية المنازل، وفقًا للمستثمرين.1
نشرت في: الخميس 3 يوليو 2025، 7:26 مساءً
تحديث: الخميس 3 يوليو 2025، 7:44 مساءً
بقلم: وحيد عباس
صورة لأغراض توضيحية. الصورة: ملف "كي تي"
من المقرر أن تجعل مبادرة دبي الأخيرة لتحفيز مشتري المنازل لأول مرة ملكية العقارات أكثر سهولة في المتناول للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.
يوم الأربعاء، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة (DET)، برنامج المشتري الأول للمنزل.2 تقدم المبادرة أولوية الوصول إلى المشاريع الجديدة، وأسعاراً تفضيلية، وحلولاً تمويلية مخصصة عبر منصة دائرة الأراضي والأملاك وتطبيق "دبي ريست" (Dubai REST).3 يفتح البرنامج أبوابه لجميع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، ويضع حداً أقصى للاستثمارات عند 5 ملايين درهم.4
وفقاً لشركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، فإن أسعار العقارات في دبي أكثر تنافسية بالفعل من تلك الموجودة في العديد من المدن العالمية الكبرى مثل نيويورك، لندن، طوكيو، هونغ كونغ، مومباي، سنغافورة، جنيف، شنغهاي، وفيينا.
يقدم المطورون المشاركون - بما في ذلك عزيزي للتطوير العقاري، بيوند للتطوير، بن غاطي القابضة، داماك العقارية، دانوب العقارية، دبي للعقارات، إلينغتون العقارية، إعمار العقارية، مجموعة ماجد الفطيم، مراس، نخيل، بالمي القابضة، ووصل - أسعار فائدة مخفضة على الرهون العقارية وأسعاراً تفضيلية، مما يجعل العقارات في متناول المشترين لأول مرة.
أعلنت عزيزي للتطوير عن عروض حصرية للمشترين الجدد من خلال المنصة المخصصة التي تديرها دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة. وأشارت الشركة إلى أنها ستوجه المبيعات إلى المشترين المهتمين بأسعار مواتية من خلال إعادة تخصيص عمولات السمسرة، مما يعزز القدرة على تحمل التكاليف.
"البرنامج لا يمكّن المستأجرين من أن يصبحوا مالكي منازل فحسب، بل يعزز أيضاً الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل وبناء الأصول،" قال ميرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير.
وأضاف: "من خلال تعزيز سهولة الوصول والأسعار المخصصة، نساعد المزيد من السكان على التحول إلى ملكية المنازل مع دعم نمو قطاع العقارات."
أكد ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت كراود (SmartCrowd)، أن الوصول المبكر إلى الإطلاق، والتسعير الخاص، وخطط الدفع المرنة، وخيار تقسيم رسوم دائرة الأراضي والأملاك إلى أقساط بدون فوائد، سيسهل الطريق أمام المشترين لأول مرة.
وأوضح: "لقد أصبح الأمر أكثر قابلية للإدارة بالتأكيد. بينما لا تخفض المبادرة الأسعار مباشرة، إلا أنها تقلل الضغط المالي الأولي من خلال رسوم أقل، وأسعار رهن عقاري أفضل، وخيارات دفع مرنة."
قال نيتين شوبرا، الرئيس التنفيذي لشركة رينج انترناشيونال بروبرتي إنفستمنت (Range International Property Investment)، إنه من خلال فتح البرنامج لجميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً - بغض النظر عن الجنسية - وتحديد سقف عند 5 ملايين درهم، تستهدف الحكومة شريحة السوق المتوسطة حيث الطلب قوي والقدرة على تحمل التكاليف أمر بالغ الأهمية.
"يعمل البرنامج على تحديث عملية شراء المنازل من خلال رقمنة العمليات الورقية التقليدية. يقوم الوسطاء المرخصون بإدخال المشترين عبر بوابة مركزية تسمى 'وسطاء دبي' (Dubai Brokers)، مما يضعهم كمراقبين للامتثال ضمن إطار عمل مدعوم من الحكومة،" قال شوبرا.
كما سلط الضوء على أن التنسيق الوثيق مع كبار المطورين والبنوك في دبي يضمن تكييف حلول الرهن العقاري لتلبية احتياجات البرنامج، ومواءمة العرض والتمويل مع سياسة منظمة مدفوعة بالطلب. "بينما لا يزال التأثير الكامل لم يظهر بعد، فإن المبادرة مهيأة لتوسيع نطاق الوصول، وتخفيف ضغوط الأسعار، وتنويع ملكية المنازل في سوق دبي المتنامي،" قال.
أشاد نافنيت مانداني، الشريك المؤسس لشركة كارما للمطورين (Karma Developers)، بالبرنامج لتخفيف العبء المالي على المشترين الجدد - سواء من خلال تخفيض التكاليف الأولية، أو التنازل عن الرسوم، أو تحسين الوصول إلى الرهن العقاري.
قال: "تمكّن هذه المبادرة جيلاً جديداً من المقيمين والوافدين لاتخاذ خطوتهم الأولى نحو تملك منزل." "بالنسبة للمستثمرين، فإنها توسع قاعدة المشترين وتضخ سيولة جديدة في السوق. بمرور الوقت، ستعزز هذه الحوافز سوقاً أكثر نضجاً يركز على نمو المستخدم النهائي على حساب الاستثمار المضاربي."
على الرغم من الارتفاع المطرد في أسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، يعتقد مانداني أن دبي لا تزال ميسورة التكلفة نسبياً مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.
وأضاف: "يستجيب المطورون والمقرضون بخيارات رهن عقاري مرنة، وخطط سداد مخصصة، وعتبات دخول أقل. ومع الأخذ في الاعسبار وفورات الإيجار على المدى الطويل، وارتفاع رأس المال، واستقرار سوق العقارات في دبي، فإن الشراء الآن له معنى مالي قوي للمقيمين ذوي الدخل الثابت والنظرة طويلة الأجل."
توسيع المشاركة في السوق:
قال سامر عنبر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطويرات الفاخرة (Reef Luxury Developments)، إن البرنامج الجديد يجعل ملكية المنازل أكثر سهولة بشكل كبير لكل من المستثمرين لأول مرة والمستخدمين النهائيين.
قال: "تقديم مجموعة من خيارات التسعير وهياكل الدفع القابلة للإدارة يحدث فرقاً ملموساً للمشترين لأول مرة. إنه يوفر ميزة ذات مغزى لم تكن موجودة بخلاف ذلك."
بالإضافة إلى القدرة على تحمل التكاليف، أكد عنبر على أن المطورين يجب أن يضمنوا بقاء هذه المنازل أصولاً ذات قيمة عالية وطويلة الأجل للمشترين.
أشار فير دوشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فينسيتور ريالتي (Vincitore Realty)، إلى أن المبادرة لا تساعد المستأجرين على أن يصبحوا مالكين فحسب، بل تعزز أيضاً استقرار المجتمع والانتماء.
قال دوشي: "الحوافز الحصرية مثل الأسعار التفضيلية وخيارات الرهن العقاري المرنة تمكّن المقيمين من تحقيق أحلامهم في ملكية المنازل، مع تعزيز نمو القطاع المستدام أيضاً." "بالنسبة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، فإن هذه التغييرات تكسر الحواجز التقليدية وتخلق سوقاً أكثر شمولاً ومرونة."
ومع استقرار أسعار الرهن العقاري وتقديم المطورين لخطط صديقة للمستثمرين، قال دوشي إن التملك أصبح الآن في كثير من الأحيان مماثلاً - أو حتى أرخص - من الإيجار على المدى الطويل.
وأضاف: "لقد خلقت ظروف السوق وحوافز المطورين نافذة فريدة للمشترين لأول مرة للدخول دون المساومة على الموقع أو الجودة أو القيمة طويلة الأجل."
قيادة الاستقرار طويل الأجل:
سلط يوجيش بولتشانداني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة صن رايز كابيتال (Sunrise Capital)، الضوء على كيفية قيام المبادرة بتخفيض حاجز الدخول لأصحاب المنازل الطموحين من خلال مجموعة من الفوائد الحصرية: الوصول المبكر إلى الإطلاق، والدفعات المرنة، ومنتجات الرهن العقاري المخصصة.
قال: "بالنسبة للمستخدمين النهائيين، فإنه يوفر مساراً أكثر قابلية للتحقيق نحو الاستقرار طويل الأجل وخلق الثروة. وبالنسبة للمستثمرين، فإنه يشير إلى سوق ناضج ومرن مدعوم بمشاركة أوسع للمشترين - خاصة من الشباب والمغتربين المقيمين لفترة طويلة."
من خلال تحديد سقف للعقارات المؤهلة عند 5 ملايين درهم، وتقديم خطط دفع رسوم التسجيل بدون فوائد، وإطلاق منتجات رهن عقاري حصرية، يعتقد بولتشانداني أن دبي تجعل ملكية المنازل في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.
واختتم قائلاً: "بالإضافة إلى عوائد الإيجار القوية وخيارات الإقامة المعززة، أصبح شراء منزل في دبي الآن قراراً عملياً وسليماً من الناحية المالية - وليس مجرد طموح. ستعمل هذه المبادرة على تحويل المزيد من المستأجرين إلى مالكين، وتحفيز الطلب الحقيقي للمستخدم النهائي، وتؤدي إلى سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة."