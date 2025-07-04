دبي تُبسط حلم التملك: برنامج جديد يفتح الأبواب أمام مشتري المنازل للمرة الأولى

تسهيلات في الدفع ورسوم أقل: كيف تدعم مبادرة دبي الجديدة مشتري المنازل لأول مرة

"برنامج المشتري الأول للمنزل" يهدف إلى توسيع نطاق الوصول، وتخفيف ضغوط الأسعار، وتنويع ملكية المنازل، وفقًا للمستثمرين.1

نشرت في: الخميس 3 يوليو 2025، 7:26 مساءً

تحديث: الخميس 3 يوليو 2025، 7:44 مساءً

بقلم: وحيد عباس

صورة لأغراض توضيحية. الصورة: ملف "كي تي"

من المقرر أن تجعل مبادرة دبي الأخيرة لتحفيز مشتري المنازل لأول مرة ملكية العقارات أكثر سهولة في المتناول للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

يوم الأربعاء، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة (DET)، برنامج المشتري الأول للمنزل.2 تقدم المبادرة أولوية الوصول إلى المشاريع الجديدة، وأسعاراً تفضيلية، وحلولاً تمويلية مخصصة عبر منصة دائرة الأراضي والأملاك وتطبيق "دبي ريست" (Dubai REST).3 يفتح البرنامج أبوابه لجميع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، ويضع حداً أقصى للاستثمارات عند 5 ملايين درهم.4

وفقاً لشركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، فإن أسعار العقارات في دبي أكثر تنافسية بالفعل من تلك الموجودة في العديد من المدن العالمية الكبرى مثل نيويورك، لندن، طوكيو، هونغ كونغ، مومباي، سنغافورة، جنيف، شنغهاي، وفيينا.

يقدم المطورون المشاركون - بما في ذلك عزيزي للتطوير العقاري، بيوند للتطوير، بن غاطي القابضة، داماك العقارية، دانوب العقارية، دبي للعقارات، إلينغتون العقارية، إعمار العقارية، مجموعة ماجد الفطيم، مراس، نخيل، بالمي القابضة، ووصل - أسعار فائدة مخفضة على الرهون العقارية وأسعاراً تفضيلية، مما يجعل العقارات في متناول المشترين لأول مرة.

أعلنت عزيزي للتطوير عن عروض حصرية للمشترين الجدد من خلال المنصة المخصصة التي تديرها دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة. وأشارت الشركة إلى أنها ستوجه المبيعات إلى المشترين المهتمين بأسعار مواتية من خلال إعادة تخصيص عمولات السمسرة، مما يعزز القدرة على تحمل التكاليف.

"البرنامج لا يمكّن المستأجرين من أن يصبحوا مالكي منازل فحسب، بل يعزز أيضاً الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل وبناء الأصول،" قال ميرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير.

وأضاف: "من خلال تعزيز سهولة الوصول والأسعار المخصصة، نساعد المزيد من السكان على التحول إلى ملكية المنازل مع دعم نمو قطاع العقارات."

تسهيل الدخول إلى السوق وتمكين جيل جديد من المشترين

أكد ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت كراود (SmartCrowd)، أن الوصول المبكر إلى الإطلاق، والتسعير الخاص، وخطط الدفع المرنة، وخيار تقسيم رسوم دائرة الأراضي والأملاك إلى أقساط بدون فوائد، سيسهل الطريق أمام المشترين لأول مرة.

وأوضح: "لقد أصبح الأمر أكثر قابلية للإدارة بالتأكيد. بينما لا تخفض المبادرة الأسعار مباشرة، إلا أنها تقلل الضغط المالي الأولي من خلال رسوم أقل، وأسعار رهن عقاري أفضل، وخيارات دفع مرنة."