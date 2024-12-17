دبي تبدأ خدمة التوصيل بطائرات"الدرون" للنقل السريع
بدأت دبي، الثلاثاء، رسميا خدمة توصيل الأدوية والطرود عبر الطائرات بدون طيار.
ومنحت هيئة دبي للطيران المدني أول ترخيص لشركة "كيتا درون" لتوصيل المنتجات في واحة دبي للسيليكون، مع ست طائرات بدون طيار في المرحلة الأولية.
وأقيم في دبي، الثلاثاء، حفل توقيع من قبل هيئة دبي للطيران المدني، حيث منحت أول مشغل مرخص في برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار.
وتعمل دبي وأبو ظبي بشكل مكثف على تطوير وسائل نقل جديدة مثل الطائرات بدون طيار والسيارات الطائرة بهدف الحد من الازدحام المروري واعتماد التقنيات الجديدة.
تم الكشف عن أربعة مسارات تشغيلية لتوصيل الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون (DSO)، تخدم مواقع رئيسية مثل معهد روتشستر للتكنولوجيا (RIT-Dubai) ومتنزه دبي الرقمي، لتسهيل التوصيل السريع للغذاء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية.
وفي إطار تعاونها مع مستشفى جامعة فقية، وأمريكانا، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا، تستكشف شركة كيتا درون التوسع في استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بما في ذلك خدمات الطوارئ والتسليم الطبي ذي الأولوية العالية.
الطلب الأول
بعد إطلاق أول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتوصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أول طلب باستخدام نظام توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار عبر منصة من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، إحدى نقاط الهبوط ضمن شبكة توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون. وتم تسليم الطلب بنجاح من إحدى نقاط الإقلاع في المجتمع.
وأضاف سموه: "نواصل دعم المشاريع التي تقود اقتصاداً رقمياً متنوعاً ومرناً من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتمكين قطاعي الطيران والنقل الجوي. وتضع استراتيجيتنا أولوية عالية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز البحث والتطوير والنمو المستدام والتنقل الذكي. ويتماشى هذا مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى وضع دبي بين أكبر ثلاث اقتصادات حضرية في العالم".
وأضاف سمو ولي عهد دبي: "قبل عقد من الزمان، أطلقنا جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان لتشجيع الاستخدام الإيجابي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، واليوم وصلنا إلى مرحلة مهمة من الجاهزية التشغيلية لبدء عمليات توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار".
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التوسع في جميع أنحاء دبي
قال محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، إن تسليم البضائع باستخدام الطائرات بدون طيار سيصل إلى 33% من دبي بحلول عام 2030، ما يضع الإمارة في موقع رائد في مجال التنقل الذكي.
وأكد أن منظومة التوصيل آمنة ومؤمنة بشكل كامل.
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، خلال الاختبارات التجريبية، تم اختبار جميع المعلمات. ومن وجهة نظرنا، فهي موثوقة تمامًا حيث تم اختبارها لعدة سنوات. أجريت الاختبارات لمدة عام ونصف وتم اختبار نظام النسخ الاحتياطي. كانت Keeta Drone متعاونة فيما يتعلق بأي تغييرات مطلوبة بشأن البيانات والبنية الأساسية".
وقال لنجاوي "نبدأ في واحة دبي للسيليكون بست طائرات بدون طيار. ولدينا أربعة مسارات في واحة السيليكون وسنتوسع إلى مناطق أخرى. وسنغطي دبي بالكامل بموجب خطة طويلة الأجل. ونناقش أفضل المواقع للمرحلة التالية. وبعد ذلك، سيكون لدينا مسارات إضافية".
وقال يينيان ماو، نائب رئيس شركة ميتوان ورئيس شركة كيتا درون، إن الشركة دخلت دبي بعد توسيع عملياتها بنجاح في الصين.
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وقال ماو يوم الثلاثاء: "إن الطلب المرتفع في دبي على خدمات التوصيل عند الطلب والتحديات التشغيلية التي يفرضها طقسها القاسي يؤكدان على إمكانات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار لتعزيز الكفاءة والموثوقية. دبي مدينة نموذجية يمكن أن تلهم مناطق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا. لقد قدمنا عرضًا توضيحيًا العام الماضي خلال معرض جيتكس. ومنذ ذلك الحين، أمضينا أكثر من عام في المراجعات والتحقق من صحة الرحلات وبروتوكولات السلامة. كما تحسن فهمنا للقانون المحلي بشكل كبير أيضًا".
وقال الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في الإمارات، إنها تقنية تحويلية.
وأضاف عبد الغني: "إن توصيل الأدوية عن طريق الطائرات بدون طيار يمكن مرضانا من الوصول إلى الرعاية بشكل أسرع وأسرع وتجنب الازدحام المروري. وفي المستقبل، بمجرد حصولنا على طائرات بدون طيار ذات مدى أطول، سنكون قادرين على نقل الدم وعينات الدم. دبي هي المكان الذي تحدث فيه الأشياء".
400 ألف عملية تسليم حتى الآن بواسطة كيتا
أصبحت شركة Keeta Drone، التابعة لشركة Meituan الصينية للتكنولوجيا والتجزئة، أول شركة صينية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية للطائرات بدون طيار تحصل على ترخيص خارجي.
بدأت الشركة في استكشاف الطائرات بدون طيار للتوصيل المحلي السلس جوًا وبريا في عام 2017 وأطلقت أول خدمة توصيل تجارية لها في شنتشن بالصين في عام 2021. اعتبارًا من ديسمبر 2024، تدير Keeta Drone 53 طريقًا في المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك بكين وشنتشن وشنغهاي وقوانغتشو، بعد أن أكملت أكثر من 400000 عملية توصيل. تمتد الخدمة إلى مجموعة متنوعة من المواقع - المكاتب والمناطق السكنية والأماكن السياحية والمتنزهات والحرم الجامعي والمكتبات - وتقدم للعملاء مجموعة مختارة من أكثر من 90.000 منتج.