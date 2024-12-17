دبي تبدأ خدمة التوصيل بطائرات"الدرون" للنقل السريع

وقال ماو يوم الثلاثاء: "إن الطلب المرتفع في دبي على خدمات التوصيل عند الطلب والتحديات التشغيلية التي يفرضها طقسها القاسي يؤكدان على إمكانات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار لتعزيز الكفاءة والموثوقية. دبي مدينة نموذجية يمكن أن تلهم مناطق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا. لقد قدمنا عرضًا توضيحيًا العام الماضي خلال معرض جيتكس. ومنذ ذلك الحين، أمضينا أكثر من عام في المراجعات والتحقق من صحة الرحلات وبروتوكولات السلامة. كما تحسن فهمنا للقانون المحلي بشكل كبير أيضًا".