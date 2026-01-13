دبي تبتكر زياً ذكياً يختصر زمن علاج الإطفائيين

اكد الفريق راشد المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي السعى لدمج شرائح ذكية في الزيّ الرسمي لمساعدة رجال الإطفاء المصابين أثناء حالات الطوارئ.

وأوضح أن الشرائح القابلة للقراءة ستسمح للعاملين في الرعاية الصحية بالمسح ببساطة باستخدام هواتفهم وتلقي معلومات حول السجلات الطبية لرجل الإطفاء، مما قد يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لعلاج الإصابات.

ونظرًا لأن الإصابات التي تلحق برجال الإطفاء أثناء مهام مكافحة الحرائق تكون خطيرة في بعض الأحيان، فقد لا يكون رجال الإطفاء دائمًا واعين ومستجيبين عند نقلهم إلى سيارة إسعاف أو مستشفى.

وسيسمح هذا الزي المزود بالرقائق للمسعف بالتحقق من التاريخ الطبي السابق لرجل الإطفاء وعلاجه بدقة.

قال المطروشي، متحدثًا للصحفيين على هامش معرض إنترسك، وهو حدث عالمي للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق يقام في مركز دبي التجاري العالمي، إنه بمجرد تطبيقها، سيكون الدفاع المدني أول سلطة حكومية تنفذ مثل هذه التقنيات.

وأشار المطروشي إلى أن الدفاع المدني بدأ العمل على الفكرة منذ أكثر من شهر، وكل ما تبقى هو تركيب الشرائح بشكل صحيح في الزي الرسمي، موضحاًىإن البرنامج سيُوزع على كيانات أخرى حول العالم حتى تتمكن من الاستفادة منه.