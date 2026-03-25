"دبي تبتسم للزحام".. رحلات كاملة وأسواق نابضة تهزم روايات "الركود الرقمي"

الرحلات الجوية ممتلئة، المراكز التجارية نشطة، والمقيمون يمارسون روتينهم المعتاد حتى مع استمرار تصدر التوترات الإقليمية لعناوين الأخبار. وبينما تبدو المدينة أكثر هدوءاً، قال مقيمون وسياح إن دبي تظل هادئة وتعمل بكامل طاقتها.

لخص منشور أخير لـ "فاريندر بانسال"، مؤسس شركة "أومكارا كابيتال"، ما يختبره العديد من السياح والمقيمين؛ فبعد سفره إلى دبي قادماً من مومباي، لاحظ أن رحلته كانت ممتلئة تماماً، وهي علامة على أن السفر إلى المدينة لم يتباطأ بالقدر الذي تشير إليه بعض الروايات المتداولة عبر الإنترنت. وكتب بانسال: "الواقع واضح، الناس لا يزالون يسافرون إلى دبي. إنها بعيدة كل البعد عن كونها فارغة".

وفي الوقت ذاته، لاحظ بانسال انخفاضاً في تواجد السياح وحركة المرور عبر المدينة، وذكر أن "دبي تبدو بالتأكيد أخف وزناً (أقل ازدحاماً)". ومع ذلك، تستمر الحياة اليومية كالمعتاد؛ فخلال الأيام القليلة الماضية، زار مراكز تسوق ومطاعم والتقى بأصدقاء، ولم يجد أي علامات ذعر بين السكان.

وقد عكست زيارة إلى "مول الإمارات" في مساء إحدى عطلات نهاية الأسبوع هذا التباين؛ فرغم أنه لم يكن مزدحماً كما هو الحال في ذروة الموسم السياحي، إلا أن المركز التجاري كان بعيداً عن الفراغ. كانت المحلات التجارية نشطة، والعديد من المطاعم ممتلئة، وشهدت منافذ الاستخدام اليومي مثل السوبر ماركت والمقاهي إقبالاً ثابتاً. وقال بانسال: "نعم، هناك عدد أقل من الناس وأوقات انتظار أقصر، لكن لا يوجد شيء قريب من رواية الذعر المنتشرة عبر الإنترنت".

شهدت بعض المناطق الأقرب إلى المطار، مثل "مردف"، اضطراباً أولياً حيث أبلغ السكان عن رؤية طائرات مسيرة في الأيام الأولى. ومع ذلك، في أجزاء أخرى من المدينة بما في ذلك "وسط مدينة دبي" و"شارع الشيخ زايد"، كان التأثير ضئيلاً. وتستمر التنبيهات العرضية في الوصول إلى الهواتف المحمولة كتدابير احترازية، لكن الحياة الطبيعية تستأنف في غضون دقائق.

وأشار بانسال أيضاً إلى بوادر أولية لتحول في سوق العقارات، لا سيما في الفئة العليا؛ حيث تشهد الفلل التي تزيد أسعارها عن 20 مليون درهم تصحيحات في نطاق 10% إلى 20%، مع تباطؤ نشاط الصفقات في هذا الجزء. ومع ذلك، يظل قطاع السوق المتوسط، الذي يتراوح بين 2 مليون و5 ملايين درهم، مستقراً نسبياً. وأوضح: "المشترون حذرون، لكن البائعين أيضاً غير مستعدين لخفض الأسعار بقوة. إنها مرحلة ترقب وانتظار".

بالنسبة لأصحاب الأعمال، فإن الواقع الميداني يعزز الثقة. وقال "سعيد ميران"، وهو مصمم أزياء مقيم في بنغالور وسافر مؤخراً إلى دبي لأخذ قياسات العملاء واستكشاف إنشاء علامة تجارية، إن الوضع شجعه على المضي قدماً في خططه. وأضاف: "أزور دبي غالباً لمقابلة عملائي وأخذ طلباتهم. هناك عدد قليل من حفلات الزفاف الشهر المقبل، لكن العملاء لا يزالون يحجزون، والقياسات (التفصيل) مستمرة، والأمسيات تبدو طبيعية. لقد جئت إلى هنا متوقعاً أن تكون الأمور بطيئة، لكن المشترين الجادين لا يزالون نشطين". وأكد أن "العمل لم يتوقف، بل أصبح أكثر تركيزاً. إن رؤية المدينة نشطة رغم التوترات زادت من ثقتي في تأسيس عملياتي هنا".

وشارك "أحمد أكرم"، وهو رجل أعمال وصل حديثاً من الهند في 17 مارس، وجهة نظر مماثلة قائلاً: "قبل السفر، لم أكن متأكداً مما أتوقعه. لكن الرحلة كانت ممتلئة، وبمجرد وصولي إلى هنا، شعرت أن كل شيء طبيعي وأكثر هدوءاً". وبعد زيارته لمناطق مثل ديرة وبر دبي ومراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إن المحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة تظل نشطة، وأضاف: "لا يوجد شعور بالذعر. الناس يخرجون، ويلتقون بالأصدقاء، ويواصلون روتينهم".