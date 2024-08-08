دبي: تأييد السجن المؤبد لمراهق في قضية قتل وتبرئة 5 آخرين

وكانت محكمة الاستئناف الشهر الماضي كلفت النيابة العامة بإعادة التواصل مع شرطة دبي للحصول على تقرير تكميلي بشأن محتوى لقطات كاميرات المراقبة للتدقيق في تورط كل من المشتبه بهم بشكل مستقل في الاعتداء، كما رفض قضاة محكمة الاستئناف الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الخمسة الذين تمت تبرئتهم.

وتم تأييد ترحيل HY وإحالة الدعوى المدنية التي رفعها و الدم ضده إلى المحكمة المدنية في دبي.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أمام أعلى محكمة في دبي قريبًا.