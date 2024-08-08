دبي: تأييد السجن المؤبد لمراهق في قضية قتل وتبرئة 5 آخرين
برأت محكمة الاستئناف في دبي خمسة إسرائيليين، وأسقطت إدانتهم بمساعدة وتحريض مواطنهم البالغ من العمر 19 عاماً في جريمة قتل مع سبق الإصرار في منطقة الخليج التجاري في مايو 2023.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت السلطة حكم السجن لمدة 10 سنوات لكل من المشتبه بهم الخمسة وبرأتهم من تهمة مساعدة وتحريض المراهق المدعى عليه، HY، في قتل رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 33 عاما مع سبق الإصرار خارج مقهى للشيشة، واستشهدت المحكمة بأدلة غير مؤكدة وغير كافية ضدهم.
وفي الوقت نفسه، خسر المتهم الرئيسي استئنافه حيث أيد قضاة الاستئناف للحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد على الرغم من سعي محاميه إلى إلغاء الإدانة بحجة "الدفاع عن النفس".
وأكدت محامية HY معصومة الصايغ من دار البلاغ للمحاماة لصحيفة "خليج تايمز" أن فريق الدفاع سيدرس أسباب حكم الاستئناف وسيستأنف أمام محكمة التمييز.
وكانت الصايغ قد جادلت في وقت سابق أمام محكمة الاستئناف بأن موكلها لم يكن لديه نية لقتل الضحية.
وفي يناير/كانون الثاني، وجدت المحكمة الابتدائية في دبي أن HY مذنب بقتل الشاب البالغ من العمر 33 عاماً عمداً بعد طعنه حتى الموت بسكين، لقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي الوقت نفسه، حكم على المشتبه بهم الخمسة الآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم. وصدر أمر بترحيل الرجال الستة بعد قضاء عقوباتهم.
"تم اتهام موكلي بلا أساس بالتخطيط المسبق للضحية وقتلها مع سبق الإصرار. وقالت الصايغ في مرافعة دفاعها أمام محكمة الاستئناف: "لم يكن لدى HY أي نية متعمدة لقتل الضحية، وبدأ المجني عليه الاعتداء عندما اعتدى على موكلي بالكرسي، ودافع المتهم عن نفسه".
وكانت المجموعة داخل مقهى الشيشة عندما وصل الضحية وصديقه، بحسب المستندات التي قدمها محامي الدفاع إلى محكمة الاستئناف.
وقال المحامي إن الضحية كان يستخدم هاتفه المحمول خارج الباب عندما دخل صديقه وشاهد المتهم البالغ من العمر 19 عامًا وشتم والدته وشقيقته.
"تشاجر الاثنان. ثم خرج الصديق يريد الرحيل، وتبعه الشاب ورفاقه. وقال الصايغ إن الضحية هاجم HY بكرسي في محاولة لمنعه من مطاردة الصديق - لكن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا دافع عن نفسه وطعن الضحية لدفعه بعيدًا، مكررًا أن HY "لم يكن لديها أي نية أو نية القتل مع سبق الإصرار".
وبعد أقل من 24 ساعة من جريمة القتل، تعقبت شرطة دبي المشتبه بهم وألقت القبض عليهم.
وتبين أن المجموعة كانت تعرف الضحية وأقاربه، وفقًا للحكم الأولي واستنتاجات النيابة العامة، وأن جريمة القتل حدثت بسبب نزاعات سابقة وقضايا انتقام تعود إلى فترة وجودهم في إسرائيل.
وكانت محكمة الاستئناف الشهر الماضي كلفت النيابة العامة بإعادة التواصل مع شرطة دبي للحصول على تقرير تكميلي بشأن محتوى لقطات كاميرات المراقبة للتدقيق في تورط كل من المشتبه بهم بشكل مستقل في الاعتداء، كما رفض قضاة محكمة الاستئناف الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الخمسة الذين تمت تبرئتهم.
وتم تأييد ترحيل HY وإحالة الدعوى المدنية التي رفعها و الدم ضده إلى المحكمة المدنية في دبي.
ومن المقرر عقد جلسة استماع أمام أعلى محكمة في دبي قريبًا.